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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Понтус Вернблум проводит 200-й матч за ЦСКА
В эти минуты ЦСКА проводит в Перми матч с "Амкаром" в рамках 9-го тура чемпионата России.
Эта встреча стала для полузащитника москвичей Понтуса Вернблума 200-м в футболке красно-синих.
Шведский футболист выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он забил 15 мячей.
Эта встреча стала для полузащитника москвичей Понтуса Вернблума 200-м в футболке красно-синих.
Шведский футболист выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он забил 15 мячей.
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