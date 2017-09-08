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Понтус Вернблум проводит 200-й матч за ЦСКА

В эти минуты ЦСКА проводит в Перми матч с "Амкаром" в рамках 9-го тура чемпионата России.

Эта встреча стала для полузащитника москвичей Понтуса Вернблума 200-м в футболке красно-синих.

Шведский футболист выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он забил 15 мячей.
Теги: Вернблум ЦСКА Амкар
Сегодня, 18:33
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