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Алан Дзагоев: тяжело, когда судья не дает играть

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что надо создавать больше голевых моментов.

"Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов. Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть", - сказал Дзагоев.
Теги: Дзагоев Амкар ЦСКА
Сегодня, 18:41
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