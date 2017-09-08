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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Алан Дзагоев: тяжело, когда судья не дает играть
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что надо создавать больше голевых моментов.
"Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов. Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть", - сказал Дзагоев.
"Мы контролируем матч, надо создавать больше голевых моментов. Тяжело, когда судья свистит мелкие фолы в пользу соперника и не дает играть", - сказал Дзагоев.
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