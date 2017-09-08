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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сердар Таски не сыграет с "Рубином" (1)
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (9)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (9)
Молодежка "Спартака" разгромила "Рубин"
"Спартак" разгромил "Рубин" в матче 9-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Молодежное первенство
9 тур
"Спартак" - "Рубин" 4:1
Гол: Лопатин, 54, 72, Руденко, 71, Цыганков, 90+3 - Яковлев, 31
"Спартак": Терёшкин, Горбулин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Игнатов (Цыганков, 46), Бакаев, Мазуров, Руденко, Лопатин
"Рубин": Фильцов, Губанов, Карнаухов, Шабанов, Михайлов, Николаев, Яковлев (Ковалик, 61), Голдобин, Гилязутдинов (Арутюнян, 68), Лукоянов (Шарафеев, 76), Макеев
Молодежное первенство
9 тур
"Спартак" - "Рубин" 4:1
Гол: Лопатин, 54, 72, Руденко, 71, Цыганков, 90+3 - Яковлев, 31
"Спартак": Терёшкин, Горбулин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Игнатов (Цыганков, 46), Бакаев, Мазуров, Руденко, Лопатин
"Рубин": Фильцов, Губанов, Карнаухов, Шабанов, Михайлов, Николаев, Яковлев (Ковалик, 61), Голдобин, Гилязутдинов (Арутюнян, 68), Лукоянов (Шарафеев, 76), Макеев
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