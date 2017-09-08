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Молодежка "Спартака" разгромила "Рубин"

"Спартак" разгромил "Рубин" в матче 9-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Молодежное первенство

9 тур

"Спартак" - "Рубин" 4:1

Гол: Лопатин, 54, 72, Руденко, 71, Цыганков, 90+3 - Яковлев, 31

"Спартак": Терёшкин, Горбулин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Игнатов (Цыганков, 46), Бакаев, Мазуров, Руденко, Лопатин

"Рубин": Фильцов, Губанов, Карнаухов, Шабанов, Михайлов, Николаев, Яковлев (Ковалик, 61), Голдобин, Гилязутдинов (Арутюнян, 68), Лукоянов (Шарафеев, 76), Макеев
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 19:07
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