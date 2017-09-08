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Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

ЦСКА в Перми в матче 9-го тура чемпионата России одержал победу над "Амкаром".

Чемпионат России

9 тур

"Амкар" - ЦСКА 0:1

Гол: Жамалетдинов, 52.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Предупреждения: Гол, 13, Белоруков, 45+1, Занев, 55, Вернблум, 77, Кучаев, 84, Идову, 84.

Удаление: Идову, 90.
Теги: ЦСКА Амкар
Сегодня, 19:24
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15
(2)
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 20:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Амкар отдал инициативу армейцам в первом тайме, подарком армейцы не воспользовались , пресноватый первый тайм вышел.Второй тайм более живенько получился, Жамалетдинова с почином, хорошие у парня данные..побольше бы игрового времени..в итоге трудовая победа армейцев .
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)
online

Победа на классе, добились нужного результата и вели игру, учитывая предстоящую игру с Бенфикой.
Дзагоев и Акинфеев подтвердили свой высокий класс.
Регистрация: 25.02.2016
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dimon red bly
Игорю спасибо за 3 очка! Как будем играть в лч, вообще не ясно, молодой забил-респект! Витек-игрок загадка, если дать общую оценку, как на куевом параходе, не плывём не тонем......


Согласен,конечно как не крути,Акинфеев лучший вратарь,он много очков для вас принёс.ЛЧ там другой уровень,там он один мало чем поможет.
Регистрация: 12.02.2013
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:40) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Отскок непредсказуемый для футболиста бывает только один раз на искусственном поле - в первый. )))

Оценил.)))) Но все равно искусственное это не трава. И ноги не так тормозят и бег не такой.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!!!
Радует и то, что из 14 армейцев, принявших участие в игре 12 - граждане России! blush

Причем у пятерых возраст-то какой -
Хосонов-19
Головин-21
Чалов-19
Жамалетдинов-20
Кучаев-19


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Да просто поле искусственное, отскок не предсказуемый. Потому и пас шел не очень и отскок.


Отскок непредсказуемый для футболиста бывает только один раз на искусственном поле - в первый. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dimon red bly
Витек-игрок загадка, если дать общую оценку, как на куевом параходе, не плывём не тонем...

Да просто поле искусственное, отскок не предсказуемый. Потому и пас шел не очень и отскок.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Армию с победой.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Один светлый момент в матче - Дзага в голевой комбинации...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: Dimon red bly Москва (Сегодня, 19:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игорю спасибо за 3 очка! Как будем играть в лч, вообще не ясно, молодой забил-респект! Витек-игрок загадка, если дать общую оценку, как на куевом параходе, не плывём не тонем......
Регистрация: 16.04.2016
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Отлиный результат, учитывая что моментов быыло немного.
Щенникову дали отдохнуть перед Бенфикой видимо.
Регистрация: 12.02.2014
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
С победой!
Регистрация: 22.11.2009
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (4)
online

Армия с победой! Ставил на победу ЦСКА 1-0 все сраслось! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, на классе, на тяжёлом искусственном поле, против автобуса. Так держать.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:26) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Cчёт по игре.
Регистрация: 12.02.2013
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