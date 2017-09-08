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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"
ЦСКА в Перми в матче 9-го тура чемпионата России одержал победу над "Амкаром".
Чемпионат России
9 тур
"Амкар" - ЦСКА 0:1
Гол: Жамалетдинов, 52.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).
Предупреждения: Гол, 13, Белоруков, 45+1, Занев, 55, Вернблум, 77, Кучаев, 84, Идову, 84.
Удаление: Идову, 90.
Чемпионат России
9 тур
"Амкар" - ЦСКА 0:1
Гол: Жамалетдинов, 52.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).
Предупреждения: Гол, 13, Белоруков, 45+1, Занев, 55, Вернблум, 77, Кучаев, 84, Идову, 84.
Удаление: Идову, 90.
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