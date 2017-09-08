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Гаджи Гаджиев: одни забили, другие – нет, поэтому и проиграли

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 9-го тура РФПЛ против московского ЦСКА? (0:1).

"Было по два момента у ЦСКА и у "Амкара". Одни забили, другие – нет, поэтому и проиграли. У Балановича была хорошая позиция для взятия ворот, но, к сожалению, не удалось сравнять счет. ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и делал. Качественно подходил к нашим воротам. Мы в первом тайме хорошо отыграли в защите, хотя нам не удавалось должным образом переходить в контратаку. Концовку встречи провели динамично и интенсивно, но из-за нехватки точности в передачах и взаимодействиях не получилось добыть ничью в этом матче. Некоторые ошибки наших игроков имеют несистемный характер", - сказал Гаджиев в прямом эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гаджиев Амкар ЦСКА
Сегодня, 20:16
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