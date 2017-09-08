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Владимир Пономарёв: смотрел матч "Амкар" - ЦСКА и плевался

Владимир Пономарёв: смотрел матч "Амкар" - ЦСКА и плевалсяЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Амкара" (1:0) в 9-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать жёлтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.

Игра не понравилась с обеих сторон, но "Амкар" - это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне.

У нас более-менее смотрелся Алан Дзагоев, неплохо сыграл Александр Головин, ну и Игорь Акинфеев как всегда в порядке. А остальное - так себе, на троечку. Вот гол был забит после неплохой комбинации. Дзагоев отдал отличный пас и Тимур Жамалетдинов реализовал выход один на один. Больше ничего интересного не было.

Конкуренция Жамалетдинова с Фёдором Чаловым? Чалов мне вообще в этом сезоне абсолютно не нравится, он перестал работать. Наверное, Фёдор думал, что на "чистых" мячах в этом сезоне будет забивать, как это получалось в прошлом, но нет, вкалывать нужно! Просто так не бывает, голы с кровью нужно добывать, просто так на халяву не выскочишь. Так не получится.

- О предстоящем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" в Португалии?

Ничья для "армейцев" стала бы отличным результатом! Играть так, как в Перми, в Лиссабоне не получится. В первом тайме вообще все пасы поперёк и назад были, во втором ситуация изменилась после корректировок Виктора Гончаренко, но в целом и на это было тяжело смотреть. А в Лиге чемпионов так побеждать не получится, "Бенфика" - действующий чемпион Португалии, регулярный участник Лиги чемпионов. В обороне они будут играть гораздо плотнее, чем футболисты "Амкара" в минувшей встрече. Так что, если наши ребята там сгоняют в ничейку, выстоят во главе с Акинфеевым - это будет очень приемлемый и хороший результат. А на большее я, честно говоря, учитывая увиденное только что, не рассчитываю.
Теги: ЦСКА Пономарев Амкар
Сегодня, 20:25
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(3)
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Аналитик. Что скажешь по игре спартака и перспективах его в ЛЧ?


Ну не с тобой же, дурачком, мне обсуждать игру Спартака.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TaZ
ВСЕ по делу и добавить нечего


Есть и у коней адекваты!Уважуха!Плюсанул даже .Теперь за своих непредсказуемых буду и в ЧР ,и в ЛЧ мандражировать.
Регистрация: 3.09.2016
№10 Написал: Lacan (Сегодня, 21:18) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
С Бенфикой кони получат по полной- 2-3 мяча пропустят!
Регистрация: 27.09.2011
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Абсолютно совпадает с моим мнением.


Аналитик. Что скажешь по игре спартака и перспективах его в ЛЧ?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
у цска всю жизнь такая блевотня,поэтому ослики не смотрят матчи цска,а тупо узнают счет,сама игра им не интересна,поэтому и посещаемость в полтора осла
Регистрация: 9.03.2017
№7 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Судья делал все что мог чтобы ЦСКА потерял очки,но в этот раз не прокатило!
Регистрация: 24.10.2007
№6 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (5)
online

Игра сухая, грамотная с точки зрения ЦСКА.
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (5)
online

Пономарев это Цсковский Рейнгольд
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Абсолютно совпадает с моим мнением.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать жёлтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.

Всё правильно - санкции нужны. Как в политике. Санкции дали и начали маленько выкарабкиваться из ямы. Санкции везде сейчас нужны... ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:33) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
У нас не деревянных во всей РПЛ по пальцам пересчитать можно. У этих двух команд только Головин не из дерева - подвижный быстрый и поляну шикарно видит, успевает и от мяча избавиться и защитников качнуть на ложном движении...шикарный потенциал у пацана, не сглазить бы..
Регистрация: 21.05.2016
№1 Написал: TaZ Воронеж (Сегодня, 20:30) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
ВСЕ по делу и добавить нечего
Регистрация: 26.11.2012
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