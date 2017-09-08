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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: смотрел матч "Амкар" - ЦСКА и плевался
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Амкара" (1:0) в 9-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать жёлтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.
Игра не понравилась с обеих сторон, но "Амкар" - это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне.
У нас более-менее смотрелся Алан Дзагоев, неплохо сыграл Александр Головин, ну и Игорь Акинфеев как всегда в порядке. А остальное - так себе, на троечку. Вот гол был забит после неплохой комбинации. Дзагоев отдал отличный пас и Тимур Жамалетдинов реализовал выход один на один. Больше ничего интересного не было.
Конкуренция Жамалетдинова с Фёдором Чаловым? Чалов мне вообще в этом сезоне абсолютно не нравится, он перестал работать. Наверное, Фёдор думал, что на "чистых" мячах в этом сезоне будет забивать, как это получалось в прошлом, но нет, вкалывать нужно! Просто так не бывает, голы с кровью нужно добывать, просто так на халяву не выскочишь. Так не получится.
- О предстоящем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" в Португалии?
Ничья для "армейцев" стала бы отличным результатом! Играть так, как в Перми, в Лиссабоне не получится. В первом тайме вообще все пасы поперёк и назад были, во втором ситуация изменилась после корректировок Виктора Гончаренко, но в целом и на это было тяжело смотреть. А в Лиге чемпионов так побеждать не получится, "Бенфика" - действующий чемпион Португалии, регулярный участник Лиги чемпионов. В обороне они будут играть гораздо плотнее, чем футболисты "Амкара" в минувшей встрече. Так что, если наши ребята там сгоняют в ничейку, выстоят во главе с Акинфеевым - это будет очень приемлемый и хороший результат. А на большее я, честно говоря, учитывая увиденное только что, не рассчитываю.
- Об игре:
Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать жёлтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.
Игра не понравилась с обеих сторон, но "Амкар" - это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне.
У нас более-менее смотрелся Алан Дзагоев, неплохо сыграл Александр Головин, ну и Игорь Акинфеев как всегда в порядке. А остальное - так себе, на троечку. Вот гол был забит после неплохой комбинации. Дзагоев отдал отличный пас и Тимур Жамалетдинов реализовал выход один на один. Больше ничего интересного не было.
Конкуренция Жамалетдинова с Фёдором Чаловым? Чалов мне вообще в этом сезоне абсолютно не нравится, он перестал работать. Наверное, Фёдор думал, что на "чистых" мячах в этом сезоне будет забивать, как это получалось в прошлом, но нет, вкалывать нужно! Просто так не бывает, голы с кровью нужно добывать, просто так на халяву не выскочишь. Так не получится.
- О предстоящем матче Лиги чемпионов против "Бенфики" в Португалии?
Ничья для "армейцев" стала бы отличным результатом! Играть так, как в Перми, в Лиссабоне не получится. В первом тайме вообще все пасы поперёк и назад были, во втором ситуация изменилась после корректировок Виктора Гончаренко, но в целом и на это было тяжело смотреть. А в Лиге чемпионов так побеждать не получится, "Бенфика" - действующий чемпион Португалии, регулярный участник Лиги чемпионов. В обороне они будут играть гораздо плотнее, чем футболисты "Амкара" в минувшей встрече. Так что, если наши ребята там сгоняют в ничейку, выстоят во главе с Акинфеевым - это будет очень приемлемый и хороший результат. А на большее я, честно говоря, учитывая увиденное только что, не рассчитываю.
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