Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

У Александра Ерохина родился сын

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в инстаграме сообщил, что у него родился сын.

"Родная и любимая моя Вероника! Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами. Теперь наш мир стал ещё интереснее и больше", - написал Ерохин.
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 20:46
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это здорово!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! У меня когда дочь родилась, неделю отмечал, а тебе нельзя.
Регистрация: 2.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.