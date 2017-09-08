У Александра Ерохина родился сын

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в инстаграме сообщил, что у него родился сын."Родная и любимая моя Вероника! Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами. Теперь наш мир стал ещё интереснее и больше", - написал Ерохин.