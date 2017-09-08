Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Килиан Мбаппе сегодня дебютирует за "ПСЖ"

Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на гостевой матч 5-го тура французской Лиги 1 с "Метцем".

"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио, Дракслер, Мотта, Кавани, Мбаппе, Неймар.
Теги: Мбаппе ПСЖ Метц
Сегодня, 21:36
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
жесть составчик))
Регистрация: 4.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.