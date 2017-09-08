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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Вручены награды лучшему футболисту и тренеру АПЛ в августе
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом августа в английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте АПЛ.
Сенегалец в трех стартовых турах АПЛ забил три мяча и занимает первое место в списке бомбардиров.
Тренер "Хаддерсфилд Таун" Давид Вагнер стал лучшим тренером месяца.
"Газета.ру"
Сенегалец в трех стартовых турах АПЛ забил три мяча и занимает первое место в списке бомбардиров.
Тренер "Хаддерсфилд Таун" Давид Вагнер стал лучшим тренером месяца.
"Газета.ру"
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