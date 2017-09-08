Вручены награды лучшему футболисту и тренеру АПЛ в августе

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом августа в английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте АПЛ.Сенегалец в трех стартовых турах АПЛ забил три мяча и занимает первое место в списке бомбардиров.Тренер "Хаддерсфилд Таун" Давид Вагнер стал лучшим тренером месяца.