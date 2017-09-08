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Вручены награды лучшему футболисту и тренеру АПЛ в августе

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом августа в английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте АПЛ.

Сенегалец в трех стартовых турах АПЛ забил три мяча и занимает первое место в списке бомбардиров.

Тренер "Хаддерсфилд Таун" Давид Вагнер стал лучшим тренером месяца.

"Газета.ру"
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 22:32
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