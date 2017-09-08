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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 9-м туре Премьер-Лиги против "Амкара" (1:0).
- Об игре:
ЦСКА выглядел отдохнувшим, пауза в чемпионате пошла на пользу команде, поэтому перед нами предстал атакующий коллектив, совсем другой, нежели в предыдущих играх. Однако "армейцы" столкнулись со старой проблемой - подходы к чужим воротам при насыщенной обороне. ЦСКА раз за разом бился в одну и ту же стенку. Команда контролировала матч, но без продвижения в атаку.
"Амкар" же играл как мог, каждый использует свои лучшие качества. Пермяки не могут играть сегодня в открытый футбол, особенно с ЦСКА. Шансы хозяев поля на успех заключались в качественной обороне и в контратаках. Так и пытался играть коллектив Гаджи Гаджиева.
А проблема взлома насыщенной обороны у московской команды была ещё и при Леониде Слуцком. Но в штрафную нужно врываться, а не стоять и ждать. Современный футбол диктует свои правила, по которым и защитники также активно помогают атаке. Команда в целом должна работать как единый механизм: все должны вместе и обороняться, и атаковать. Если условный Сергей Игнашевич решил подключиться к атаке - его должны подстраховать либо Понтус Вернблум, либо Кирилл Комбаров. Да и дальних ударов у ЦСКА минимальное количество, хотя тот же Игнашевич славится мощными ударами, но он уже наверняка сам забыл, когда проверял вратарей соперников.
Конкуренция Тимура Жамалетдинова и Фёдора Чалова? Никому предпочтение не отдаю, я бы предпочёл их обоих одновременно видеть на поле. Конечно, и Витиньо также должен играть. Возможно, Алану Дзагоеву нужно пониже опуститься. Сегодня они нормально вдвоём смотрелись. Найти бы схему, при которой Чалов и Жамалетдинов будут вместе играть регулярно...
- О предстоящем матче против "Бенфики":
Игра игре рознь. Сегодня команда сыграла после перерыва, силы были, было желание бежать и атаковать. Что будет с "Бенфикой"... не знаю. Надо будет посмотреть, что представляет из себя "Бенфика", что она позволит сделать на своём поле. А в целом, для ЦСКА каждый матч Лиги чемпионов будет на вес золота. У команды короткая скамейка, каждый матч будет даваться всё тяжелее и тяжелее. Как сыграют в Португалии - посмотрим. В Перми ЦСКА смотрелся отдохнувшим, команда двигалась, ответственно подошла к матчу и своей задаче на игру. ЦСКА восстановился, и я уверен, что шансы в игре против "Бенфики" будут, просто эти шансы нужно ещё реализовать.
- Об игре:
ЦСКА выглядел отдохнувшим, пауза в чемпионате пошла на пользу команде, поэтому перед нами предстал атакующий коллектив, совсем другой, нежели в предыдущих играх. Однако "армейцы" столкнулись со старой проблемой - подходы к чужим воротам при насыщенной обороне. ЦСКА раз за разом бился в одну и ту же стенку. Команда контролировала матч, но без продвижения в атаку.
"Амкар" же играл как мог, каждый использует свои лучшие качества. Пермяки не могут играть сегодня в открытый футбол, особенно с ЦСКА. Шансы хозяев поля на успех заключались в качественной обороне и в контратаках. Так и пытался играть коллектив Гаджи Гаджиева.
А проблема взлома насыщенной обороны у московской команды была ещё и при Леониде Слуцком. Но в штрафную нужно врываться, а не стоять и ждать. Современный футбол диктует свои правила, по которым и защитники также активно помогают атаке. Команда в целом должна работать как единый механизм: все должны вместе и обороняться, и атаковать. Если условный Сергей Игнашевич решил подключиться к атаке - его должны подстраховать либо Понтус Вернблум, либо Кирилл Комбаров. Да и дальних ударов у ЦСКА минимальное количество, хотя тот же Игнашевич славится мощными ударами, но он уже наверняка сам забыл, когда проверял вратарей соперников.
Конкуренция Тимура Жамалетдинова и Фёдора Чалова? Никому предпочтение не отдаю, я бы предпочёл их обоих одновременно видеть на поле. Конечно, и Витиньо также должен играть. Возможно, Алану Дзагоеву нужно пониже опуститься. Сегодня они нормально вдвоём смотрелись. Найти бы схему, при которой Чалов и Жамалетдинов будут вместе играть регулярно...
- О предстоящем матче против "Бенфики":
Игра игре рознь. Сегодня команда сыграла после перерыва, силы были, было желание бежать и атаковать. Что будет с "Бенфикой"... не знаю. Надо будет посмотреть, что представляет из себя "Бенфика", что она позволит сделать на своём поле. А в целом, для ЦСКА каждый матч Лиги чемпионов будет на вес золота. У команды короткая скамейка, каждый матч будет даваться всё тяжелее и тяжелее. Как сыграют в Португалии - посмотрим. В Перми ЦСКА смотрелся отдохнувшим, команда двигалась, ответственно подошла к матчу и своей задаче на игру. ЦСКА восстановился, и я уверен, что шансы в игре против "Бенфики" будут, просто эти шансы нужно ещё реализовать.
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