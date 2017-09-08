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Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ"

Нападающий Килиан Мбаппе забил первый гол за "ПСЖ" в дебютном матче в составе команды.

18-летний футболист на 59-й минуте матча с "Метцем" отправил мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной площади.
Теги: Мбаппе Метц ПСЖ
Сегодня, 23:14
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