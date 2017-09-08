Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"

"Торпедо" разгромило пензенский "Зенит" в матче 8-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ - 9:0.

В турнирной таблице столичный клуб вышел на второе место и на три очка отстает от лидирующего "Арарата".
Теги: Торпедо
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.