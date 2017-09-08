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"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом"

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги встречались "Гамбург" и "РБ Лейпциг".

Чемпионат Германии

3 тур

"Гамбург" - "РБ Лейпциг" 0:2

Голы: Кейта, 66, Вернер, 75

"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Рик (Сакаи, 71), Пападопулос, Юнг, Соуза, Экдаль (Шипплок, 74), Холтби, Костич (Вальдшмидт, 37), Хан , Вуд

"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернардо (Клостерман, 59), Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Кейта, Забитцер, Демме, Брума (Кампль, 69), Огустен (Поульсен, 78), Вернер

Предупреждения: Кейта, 59
Теги: Гамбург РБ Лейпциг
Вчера, 23:25
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