Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, в каком настроении в расположение команды вернулся полузащитник Филиппе Коутиньо."Лето было интересным, но я рад, что трансферное окно закрылось. Такие ситуации, как с Коутиньо, происходят не в первый и не в последний раз. Уверен, мы отлично справились с ситуацией. Филиппе не сделал ничего плохого", - приводит слова Клоппа The Telegraph.