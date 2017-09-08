Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, в каком настроении в расположение команды вернулся полузащитник Филиппе Коутиньо.

"Лето было интересным, но я рад, что трансферное окно закрылось. Такие ситуации, как с Коутиньо, происходят не в первый и не в последний раз. Уверен, мы отлично справились с ситуацией. Филиппе не сделал ничего плохого", - приводит слова Клоппа The Telegraph.
Теги: Клопп Ливерпуль
Вчера, 23:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.