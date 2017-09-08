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"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0

"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" в матче английской чемпион-лиги - 5:0.

На данный момент "Халл" занимает десятое место в турнирной таблице.

Чемпион-лига

6-й тур

"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0

Голы: Выдра, 15 (1:0). Выдра, 34 (2:0). Дэйвис, 38 (3:0). Б. Джонсон, 45 (4:0). Б. Джонсон, 58 (5:0).

Нереализованный пенальти: Ларссон (Х), 27
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 23:44
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(2)
№7 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот не понимаю, почему в новостях не сквозило, когда Карпин тренировал Мальорку в равнозначном дивизионе в Испании?!
Регистрация: 26.12.2008
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:48) #
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online

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Очередная пробоина Пельмеши - скоро видимо придется вещички собирать!!
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Анатолий красильников (Сегодня, 00:02) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://1e5.jw1.ru
Регистрация: 8.09.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Качалкин продолжает позориться, скоро разгром от Фулхэма будет.

А ты за кого болеешь? Что за Терек? Ахмат? Рамзан? Кадыров?
Ты за кого?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: SVN (Вчера, 23:49) #
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Команда Лени больше всех забила,и больше всех пропустила в лиге,притирается Леня к Англии.
Регистрация: 22.10.2016
№1 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:49) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Качалкин продолжает позориться, скоро разгром от Фулхэма будет.
Регистрация: 7.05.2017
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