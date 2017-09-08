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"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"

"ПСЖ" одержал крупную победу над "Метцем" в матче пятого тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

5 тур

"Метц" - "ПСЖ" 1:5

Голы: Кавани, 31, Ривьер, 37, Мбаппе, 59, Неймар, 69, Кавани, 75, Моура, 87

"Метц": Кавасима, Балью, Ассу-Экотто, Бишевац, Ньякат, Филиппс, Кафу (Юдоль, 61), Коад, Доссеви, Ру (Фернандес, 76), Ривьер (Нгюэтт, 55)

"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио (Нкунку, 84), Дракслер, Мотта (Ло Чельсо, 78), Кавани (Моура, 78), Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Дракслер, 41

Удаления: Ассу-Экотто, 56
Теги: Метц ПСЖ
Вчера, 23:45
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