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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арда Туран отказался переходить в "Галатасарай"
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран не покинет клуб, сообщает AS.
Футболиста рассчитывал подписать "Галатасарай", который уже договорился с каталонцам об аренде 30-летнего футболиста, но футболист отказался от трансфера.
Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Арда Туран играет за "Барселону" с 2015 года.
Футболиста рассчитывал подписать "Галатасарай", который уже договорился с каталонцам об аренде 30-летнего футболиста, но футболист отказался от трансфера.
Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Арда Туран играет за "Барселону" с 2015 года.
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