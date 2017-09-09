Арда Туран отказался переходить в "Галатасарай"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран не покинет клуб, сообщает AS.Футболиста рассчитывал подписать "Галатасарай", который уже договорился с каталонцам об аренде 30-летнего футболиста, но футболист отказался от трансфера.Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.Арда Туран играет за "Барселону" с 2015 года.