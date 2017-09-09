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Леонид Слуцкий: это самое крупное поражение в моей карьере

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Дерби Каунти" (0:5) в матче 6-го тура чемпион-лиги.

"Я должен извиниться перед нашими болельщиками. Мне жаль, что мы проиграли так крупно. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сейчас мне очень больно, сложное время.

Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:14
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(2)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 02:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может ему рэп зачитать?
Или лучше кебаб заточить?))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Какая боль, какая боль...Дерби Каунти - Халл Сити, 5-0..


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:38) #
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Честно, хотелось бы верить в тренерскую карьеру Слуцкого в Англии, в продвижение, в успех. Но, скорее всего, Леонид так и не научился стабильно выдавать результаты.
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Держись Леонид?
Регистрация: 6.02.2008
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