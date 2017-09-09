Леонид Слуцкий: это самое крупное поражение в моей карьере

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Дерби Каунти" (0:5) в матче 6-го тура чемпион-лиги."Я должен извиниться перед нашими болельщиками. Мне жаль, что мы проиграли так крупно. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сейчас мне очень больно, сложное время.Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити".