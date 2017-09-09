Килиан Мбаппе: сегодня я получил много удовольствия

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над "Метцем" в матче 5-го тура французской Лиги 1.Для 18-летнего форварда этот матч стал дебютным в футболке парижского клуба. Килиан сумел отметиться голом и результативной передачей."Я забил хороший гол. Изначально хотел отдать передачу Неймару, но защитник прервал пас. Я отреагировал на рикошет быстрее своего оппонента и отправил мяч в сетку.Я всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами, и сегодня у меня была такая возможность. Стараюсь учиться у них движениям и профессионализму.Сегодня я получил много удовольствия и продолжу адаптироваться", — приводит слова Мбаппе L'Equipe.