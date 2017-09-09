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Реакция Слуцкого на ужасный пенальти в исполнении игрока "Халла" (видео)

Полузащитник "Халла" Себастьян Ларссон отвратительно исполнил пенальти в матче чемпион-лиги против "Дерби Каунти".

Хавбек сборной Швеции при счете 0:1 взялся исполнять 11-метровый удар на 27-й минуте и послал мяч значительно выше ворот. Наставник "Халла" Леонид Слуцкий не скрывал своего разочарования от неудачи подопечного.

В интернете многие болельщики уже пошутили, что мяч уже покинул пределы земной атмосферы и попал на орбиту.

Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 03:24
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