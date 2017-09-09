Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: "Спартак" еще подтянется

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" должен показать более достойный результат после перерыва на матчи сборных.

– Приобретение Кузяева – попадание в десятку?

– Конечно! А как поднимается Лунев? И, однозначно, Кокорин. То есть, в клубе есть, что называется, и внутренние резервы – помимо новичков. Сейчас начинается самое интересное. После перерыва на матчи сборных все команды подтянутся. В том числе, и "Спартак". Хотя трансферная политика красно-белых выглядит…

– Странной?

– Ну не то, чтобы странной. Однако что-то не получилось. Не знаю, что там произошло. Но факт остается фактом. "Спартак" не укрепился, как следует. Клуб искал крайнего и центрального защитников, но их нет.

– Это не может не тревожить перед Лигой чемпионов?

– Ну конечно! Там придется трудно. Впрочем, красно-белые еще подтянутся. Должны же москвичи выйти на прежний уровень. Первую часть сезона загубили, зато теперь было время переосмыслить какие-то вещи.

Да и не только "Спартак" прибавит. Например, троих игроков из "Тосно" Черчесов приглашал в сборную. Высокий защитник Шахов, очень интересный нападающий Заболотный. А Чернов? Какие кроссы способен выполнять! Все еще дадут бой.

СЭ
Теги: Орлов Спартак
Сегодня, 08:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.