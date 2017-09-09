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Леонид Слуцкий - о поражении 0:5: хочу извиниться перед болельщиками, это моя вина

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал крупное поражение от "Дерби Каунти" (0:5) в матче 6-го тура чемпионшипа.

"Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслуживают такого результата и игры. Это очень важный момент, потому что следующий матч покажет, как мы сможем отреагировать. Я смогу подумать об этом матче и ошибках, которые мы сделали. Следующая игра для нас теперь очень важна. Когда есть одна проблема в матче, то значит есть проблема везде.

У "Дерби" было шесть ударов в створ, и пять мячей влетело в ворота. Иногда вы падаете, как быстро теперь мы сможем встать и ответить. Это может быть ключевым моментом в этом сезоне.

Я буду тщательно анализировать матч. Если мы проигрываем, то это моя вина, и я злюсь на себя. Я главный тренер, и я должен изменить эту ситуацию и решить каждую проблему, которую мы имеем в результате этой работы.

Эта игра теперь история. Мое самое большое поражение в качестве тренера. Мне больно, и мне очень сложно выразить свои чувства после этого. Но теперь мы должны серьезно сфокусироваться на следующем матче", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 08:42
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№1 Написал: Nickolas (Сегодня, 09:39) #
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Никто ,кроме Мутко в тебе тренера и не видели....хватит пиариться...ноль и есть ноль...
Регистрация: 6.08.2016
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