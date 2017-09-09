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Матиас Краневиттер над предложением "Зенита" думал всего несколько минут

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, почему решился на переход в "Зенит".

– Переговоры действительно получились короткими. "Зенит" и "Атлетико" быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко, – сказал Краневиттер.

– От кого еще были предложения?

– От многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в "Зенит" уже перешли мои бывшие партнеры по "Ривер Плейт" Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию.

– Что знали о "Зените" до перехода?

– Всю информацию получал от Гарая и Домингеса – они рассказали много хорошего о клубе и городе. Конечно, был в курсе, что здесь работает Роберто Манчини. Для меня это стало дополнительным стимулом.

– Вы проходили через традиционный коридор для новичков?

– Да – получил несколько чувствительных пинков.

– Запомнили, кто пнул сильнее всех?

– Да все прикладывались прилично! Каждый отметился.

СЭ
Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
– Вы проходили через традиционный коридор для новичков?

– Да – получил несколько чувствительных пинков.

– Запомнили, кто пнул сильнее всех?

– Да все прикладывались прилично! Каждый отметился.


в Челси новичок стишок должен прочесть или песню спеть..
в Спартаке поесть борща..

а в зеньке дикость какая-то творится.
.просто какое-то средневековое неотёсанное варварство творится в этом гнездилище петра..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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