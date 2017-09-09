Матиас Краневиттер над предложением "Зенита" думал всего несколько минут

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, почему решился на переход в "Зенит".– Переговоры действительно получились короткими. "Зенит" и "Атлетико" быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко, – сказал Краневиттер.– От многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в "Зенит" уже перешли мои бывшие партнеры по "Ривер Плейт" Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию.– Всю информацию получал от Гарая и Домингеса – они рассказали много хорошего о клубе и городе. Конечно, был в курсе, что здесь работает Роберто Манчини. Для меня это стало дополнительным стимулом.– Да – получил несколько чувствительных пинков.– Да все прикладывались прилично! Каждый отметился.