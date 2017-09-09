Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Бенфика" справилась с "Портимоненсе" перед игрой с ЦСКА в Лиге чемпионов

"Бенфика" обыграла "Портимоненсе" в непростом матче 5-го тура чемпионата Португалии.

Напомним, лиссабонской команде 12 сентября предстоит встретится с ЦСКА в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 5-й тур

"Бенфика" - "Портимоненсе" – 2:1

Голы: Жонас, 60. Алмейда, 79. – Фабрисио, 56.

Удаление: Хакман, 59 ("Портимоненсе").
Теги: Бенфика
Сегодня, 09:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.