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Виталий Мутко: будем играть с участниками чемпионата мира

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 не планирует играть с командой Казахстана.

"До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой - будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами.

Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там.

Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами - все это очень сложно. Южная Корея и Иран - две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители - интерес к чемпионату мира растет", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, россияне сыграют 7 октября на "ВЭБ Арене" в Москве с южнокорейцами, а 10 октября - в Казани с командой Ирана.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 09:30
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