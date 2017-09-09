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Виктор Панченко: мне кажется, "Динамо" приятно удивит "Зенит"

Виктор Панченко, отец нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, считает, что бело-голубые в матче девятого тура РФПЛ не проиграют "Зениту".

"У меня нет сомнений, что "Динамо" займёт в этом сезоне своё восьмое – десятое место. Считайте это моим футбольным чутьём. У меня есть уверенность в главном тренере, я понимаю, во что играет команда, хотя хотелось бы немного больше креатива в атаке.

Мне кажется, "Динамо" приятно удивит "Зенит". Приятно для болельщиков "Динамо". Будет тяжёлый матч, но бело-голубые минимум сыграют вничью. А то и победа "Динамо" будет", - цитирует Панченко-старшего "Спорт день за днем".
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 09:45
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, "Динамо" приятно удивит "Зенит". Приятно для болельщиков "Динамо".

голубопуловец голубопуловца не обидит..

главное, чтобы Динамо удивило Зенит не совсем уж откровенно приятно.
так как матч могут смотреть дети..
надеюсь, Динамо хотя бы посопротивляется для виду..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 09:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
0-5??ну,не знаю,надеюсь,Динамо забьет один.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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