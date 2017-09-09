Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Полузащитник "Дерби Каунти": мы хотели устроить шоу в матче с "Халлом"

Полузащитник "Дерби Каунти" Брэдли Джонсон прокомментировал крупную победу над "Халл Сити" (5:0). Хавбек в матче против команды Леонида Слуцкого забил два гола.

"Мы понимали, что потеряли свою игру. В прошлом туре мы провели очень плохой матч. Поэтому сегодня в матче с "Халлом" мы хотели устроить шоу. Думаю, до самого финального свистка нам это удавалось", - цитирует Джонсона BBC.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 09:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.