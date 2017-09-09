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Александр Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче премьер-лиги "Спартак" - "Рубин".

"Пауза должна была помочь "Спартаку". Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжелого сезона, празднования чемпионства и т. д. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учетом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

Матч с "Рубином" очень важен, как и каждый следующий. "Спартак" должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. "Рубин" – серьезный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, "Спартак" полетит вперед с первых минут, но важно не попасться на контратаках.

Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. "Спартак" должен победить 4 раза подряд, а "Зенит" – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У "Зенита" выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся 3 команды", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Рубин
Сегодня, 10:21
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15
(1)
№15 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: ММВ
Фотки то все видели, как Зе с блондинкой в кабаке тусил.

И что? Ему так отcocaли, что вывихнул живот??

Или на кубиках её до дома провожал??

Да потому что, играть надо, а не по кабакам лазить! Шли бы мы сейчас на первом месте, как в прошлый год, слова бы никто не сказал. Сейчас самое время собраться, тренироваться, выяснять,что не так. Ну это мое мнение,конечно.

Цитата: будиба
..и что? в кабаке нельзя с блондинкой тусить? тебя за блондинку обидно?или что не ты ее трахаешь? Если,что "Спартак" великий клуб,а,если что этот клуб такой лох,что всех его врачей ,медицинский персонал и прочий персонал может обiбать его сотрудник.футболист,который получает в клубе не маленькие деньги и которого направляют на лечение за счет клуба в любую страну мира.Правильно говорят здесь про таких,как ты ясли. А, Бубнов за много лет научился "хитростям" в журналистике)).ему надо материал продавать,и где все таки Зе Луиш умудрился потянуть живот..Таким,как он я ответил бы в пiзде.

ответил выше.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№14 Написал: будиба москва (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: Ssakoll2
А что за фотки то, которые тут все упоминают?


"все упоминают" laughing этому захотелось на блондинку посмотреть flushed
Регистрация: 10.04.2016
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
[b]... Думаю, "Спартак" полетит вперед с первых минут,...
Для Бердыева и его команды такой футбол соперника-сладкая булочка... на своей Арене Спартак от обороны- нонсенс, да и не умеет играть в такой футбол. По последним высказываниям Карреры о команде ...есть ощущение хорошего настроения после 21:00...пардон, конечно не для всех... smile
Регистрация: 15.12.2013
№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что за фотки то, которые тут все упоминают?
Регистрация: 28.01.2016
№11 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я например в пятницу живот потянул пивом....все в жизни случается)
Регистрация: 2.09.2015
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сильно ударился животом об задний бампер блондинки)Производственная травма)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
У "Зенита" выше ресурс.(с)АБ
А,Командный Дух??
У кого выше,Викторович?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: будиба москва (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: ММВ
Фотки то все видели, как Зе с блондинкой в кабаке тусил.


..и что? в кабаке нельзя с блондинкой тусить? тебя за блондинку обидно?или что не ты ее трахаешь? Если,что "Спартак" великий клуб,а,если что этот клуб такой лох,что всех его врачей ,медицинский персонал и прочий персонал может обiбать его сотрудник.футболист,который получает в клубе не маленькие деньги и которого направляют на лечение за счет клуба в любую страну мира.Правильно говорят здесь про таких,как ты ясли. А, Бубнов за много лет научился "хитростям" в журналистике)).ему надо материал продавать,и где все таки Зе Луиш умудрился laughing потянуть живот..Таким,как он я ответил бы в пiзде.
Регистрация: 10.04.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:58) #
  • -3
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online

Цитата: ММВ
Фотки то все видели, как Зе с блондинкой в кабаке тусил.

И что? Ему так отcocaли, что вывихнул живот??

Или на кубиках её до дома провожал??
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Фотки то все видели, как Зе с блондинкой в кабаке тусил.


по пути Велика пошёл..
точнее, покатился..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фотки то все видели, как Зе с блондинкой в кабаке тусил.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: будиба москва (Сегодня, 10:45) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: Городовой
Контракт просто новый подписал.Любит он болеть вместо игры.Удобно.Деньги идут,играть не нужно.От Таски научился)Тот знатный симулянт в этом плане.


ненавижу таких как ты,людей далеких от футбола и говорящих о футболе.."Удобно.Деньги идут,играть не нужно"..ты мyдак не только в футболе. Всякие К0ЗЛы ,как ты по себе рассуждают.
Регистрация: 10.04.2016
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Контракт просто новый подписал.Любит он болеть вместо игры.Удобно.Деньги идут,играть не нужно.От Таски научился)Тот знатный симулянт в этом плане.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надорвался от величия


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Где Где а Кабаке!!! ПОнесло
Регистрация: 18.03.2012
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