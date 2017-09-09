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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот
Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче премьер-лиги "Спартак" - "Рубин".
"Пауза должна была помочь "Спартаку". Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжелого сезона, празднования чемпионства и т. д. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учетом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.
Матч с "Рубином" очень важен, как и каждый следующий. "Спартак" должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. "Рубин" – серьезный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, "Спартак" полетит вперед с первых минут, но важно не попасться на контратаках.
Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. "Спартак" должен победить 4 раза подряд, а "Зенит" – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У "Зенита" выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся 3 команды", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Пауза должна была помочь "Спартаку". Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжелого сезона, празднования чемпионства и т. д. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учетом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.
Матч с "Рубином" очень важен, как и каждый следующий. "Спартак" должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. "Рубин" – серьезный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, "Спартак" полетит вперед с первых минут, но важно не попасться на контратаках.
Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. "Спартак" должен победить 4 раза подряд, а "Зенит" – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У "Зенита" выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся 3 команды", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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