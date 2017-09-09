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Массимо Каррера: Роша сыграет с "Рубином" с первых минут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что новичок команды Педро Роша готовится сыграть против "Рубина".

"Роша отличный игрок, он провел несколько тренировок и завтра с "Рубином" выйдет на поле с первых минут. Это современный нападающий, который способен сыграть на любой позиции.

Что касается соперника, "Рубин" - команда Бердыева. У него всегда команда хорошо организована, с ними будет очень непросто сыграть", - цитирует Карреру "Советский спорт".
Теги: Каррера Роша Спартак
Сегодня, 10:33
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7
(5)
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рубину 2 гола забьет Педро Роша!
Бикеич увидит какой он хороший!
Отправит к нему своих всех агентов
чтобы ослабить прямых конкурентов!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж,посмотрим..
Я только ЗА,чтобы у СМ был отличный нап!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:02) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сам постесняется,но пару голевых отдаст


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: сектант
Дело в том что Роша уже провел порядка 40 матчей и находиться в отличной форме.

У нас после таких количеств принято умирать, а не быть в хорошей форме.

Вообще всегда бросается в глаза, как человек оттуда, выдернутый посередь сезона, на уровень выше во всем - от Халка до Вальбуэна.

Потом конечно сглаживается, и у ЭтоО на загривке вырастают складки, вдруг
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
[quote=сектант][quote=капля никотина]Да уж.... можно только догадываться о форме футболистов Спартака, если Гавроша, только после акклиматизации сразу бросают в бой. Бедаааа.....

Дело в том что Роша уже провел порядка 40 матчей и находиться в отличной форме.[/quote]
ОН видимо даже сыгрался с основным составом . Посмотрим.
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=капля никотина]Да уж.... можно только догадываться о форме футболистов Спартака, если Гавроша, только после акклиматизации сразу бросают в бой. Бедаааа.....

Дело в том что Роша уже провел порядка 40 матчей и находиться в отличной форме.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:43) #
  • -2
  •  (10)
online

Да уж.... можно только догадываться о форме футболистов Спартака, если Гавроша, только после акклиматизации сразу бросают в бой. Бедаааа.....
Регистрация: 3.03.2007
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