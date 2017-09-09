Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" обыграл "Анжи" в молодежном чемпионате

Молодежная команда "Тосно" на своем поле нанесла поражение "Анжи" в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 9 тур

"Тосно" - "Анжи" - 1:0

Голы: Васильев, 51

"Тосно": Федосов, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Калошин, Шамин, Манаев, Шумейко, Колюшко, Кузнецов, Сенин

"Анжи": Герасимов, Донцов, Исаев, Саидов, Закиров, Керимов, Темуков, Юсупов, Магомедов, Агаларов, Иванченко
Теги: Тосно Анжи
Сегодня, 10:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.