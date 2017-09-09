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Хосеп Гвардиола: Агуэро не играет, потому что у него два глупых тренера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал причины малого игрового времени нападающего Серхио Агуэро.

"Агуэро в порядке. В последнее время он не выходил на поле, потому что у него два глупых тренера! Это единственная причина. Никто не сомневается в качествах Серхио, но у нас в составе 20 или 21 футболист. Мы должны быть честными с игроками и ко всем относиться одинаково.

Нет такого, что, когда Агуэро играет, я доволен им, а когда не играет - недоволен. Я не ребенок, а отец троих детей. Я лишь стараюсь быть справедливым по отношению к тому, во что верю и как думаю. У каждого есть причины и аргументы говорить: "Я заслуживаю играть". Не только у Агуэро, но и у остальных", - цитирует Гвардиолу "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Агуэро не проходит в стартовый состав "Манчестер Сити", а также не вышел на поле в составе в последнем матче сборной Аргентины.
Теги: Гвардиола Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хосеп прав во всем.
Регистрация: 2.09.2015
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