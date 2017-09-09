Александр Мостовой: "Спартак" не отличился в плане трансферов

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение об усилении "Спартака" перед матчем премьер-лиги против "Рубина".– Так говорят, когда клуб покупает звездного футболиста, как это было в "Зените" – пригласили Халка и Акселя Витселя. Или когда покупают много игроков. Например, как это сделал "Зенит" этим летом. "Спартак" не отличился в этом плане, как и другие команды РФПЛ. Но у красно-белых немало игроков в запасе. Конечно, клуб хочет пригласить новых футболистов, но куда девать своих?