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Леонид Слуцкий: в России говорят, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно крупного поражения от "Дерби Каунти" (0:5).

"Я должен изменить ситуацию. Я не робот, а человек. Сейчас очень тяжелый момент, и я должен выдержать ответственность. Это был очень неожиданный результат для нас.

Следующая игра очень важна, нужно думать о ней. Нам важно быстро подняться. В России говорят, что лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз по 0:1", – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 11:39
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Дай бог Слуцкому, выиграть следующих 5 матчей со счетом 1:0
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
держись,Лёня!


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:25) #
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online

В России очень любят когда синеют уши у соседского порося.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
мазы пошли


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Так то в России, а в Англии тебя епать по 5-0 будут через раз. И поговорки сменишь и пословицы поменяешь в лексиконе. Ну, пока в Россию обратно не выпнули. Или в Антарктиду.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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