Леонид Слуцкий: в России говорят, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно крупного поражения от "Дерби Каунти" (0:5)."Я должен изменить ситуацию. Я не робот, а человек. Сейчас очень тяжелый момент, и я должен выдержать ответственность. Это был очень неожиданный результат для нас.Следующая игра очень важна, нужно думать о ней. Нам важно быстро подняться. В России говорят, что лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз по 0:1", – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.