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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сесар Навас: уже столько лет живу в России, что иногда в Испании чувствую себя странно
Защитник "Рубина" Сесар Навас рассказал, как чувствует себя в России. Напомним, 37-летний испанец живет в стране с 2009 года.
"Знаете, я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании. Мне здесь комфортно и особых сложностей нет. Сложности возникали у моей семьи, которая, например, в последние несколько лет не могла найти какие-то продукты. Вероятно, из-за санкций.
Больших сюрпризов уже нет, я понимаю Россию. Но поначалу, к примеру, агрессивные водители на дорогах удивляли.
Были предложения от клубов Примеры на протяжении всех лет, что я играл в России. Но в первую очередь я принимал предложения от Курбана Бекиевича, потому что мне очень комфортно работать с его штабом, тренеры мне доверяют. Они доверили мне очень серьёзную роль в команде", - цитирует Наваса "Бизнес online".
"Знаете, я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании. Мне здесь комфортно и особых сложностей нет. Сложности возникали у моей семьи, которая, например, в последние несколько лет не могла найти какие-то продукты. Вероятно, из-за санкций.
Больших сюрпризов уже нет, я понимаю Россию. Но поначалу, к примеру, агрессивные водители на дорогах удивляли.
Были предложения от клубов Примеры на протяжении всех лет, что я играл в России. Но в первую очередь я принимал предложения от Курбана Бекиевича, потому что мне очень комфортно работать с его штабом, тренеры мне доверяют. Они доверили мне очень серьёзную роль в команде", - цитирует Наваса "Бизнес online".
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