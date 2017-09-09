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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мацей Рыбус получил травму в расположении сборной Польши
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник Мацей Рыбус получил травму в расположении сборной Польши.
"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка.
Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран", проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - цитирует Семина ТАСС.
"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка.
Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран", проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - цитирует Семина ТАСС.
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