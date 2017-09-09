Опрос:

Новости партнеров

Мацей Рыбус получил травму в расположении сборной Польши

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник Мацей Рыбус получил травму в расположении сборной Польши.

"Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с "Ахматом", сегодня у нас еще тренировка.

Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой "Анкаран", проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с "Ахматом", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Рыбус Локомотив
Сегодня, 12:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.