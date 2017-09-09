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Сесар Навас: остался бы в "Рубине" даже без Бердыева, но со мной не продлили контракт

Защитник "Рубина" Сесар Навас рассказал об уходе из клуба в 2015 году.

– Два года назад у вас был шанс остаться в «Рубине»?

– По ходу последнего сезона мне постоянно говорили, что мой контракт будет продлен. И когда началась предсезонка, то предложения не последовало, хотя я бы с удовольствием остался в «Рубине» даже без Бердыева. В тот день, когда мы должны были подписывать новый контракт, гендиректор вдруг сказал, что клуб не хочет продлевать со мной соглашение.

– В каких отношениях вы остались с Андреем Громовым, который принимал все решения по селекции «Рубина», в том числе и о завершение вашего сотрудничества с клубом?

– Не хотел бы говорить о негативе. С одной стороны, мой контракт не продлили. С другой, именно Громов в свое время продлил мой контракт в 2014 году.

– Наверное, как иностранец, вы не особо замечаете какой-то шум вокруг и ажиотаж в прессе, как российские игроки?

– В любом случае все узнаю, но, может быть, не в таком объеме. Но поверьте, в Испании давление и отношение прессы намного хуже, чем в России. Давление прессы такое, что постоянно выходят какие-то негативные новости, атмосфера нагнетается и отношение журналистов к футболистам намного хуже, чем здесь в России, — цитирует Наваса "Бизнес online".
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 12:56
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