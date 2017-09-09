Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Вчера 23:45
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
Вчера 23:44
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
Вчера 23:42
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Вчера 23:25
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
Вчера 23:22
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
Вчера 23:14
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Вчера 23:02
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Сесар Навас: остался бы в "Рубине" даже без Бердыева, но со мной не продлили контракт
Защитник "Рубина" Сесар Навас рассказал об уходе из клуба в 2015 году.
– Два года назад у вас был шанс остаться в «Рубине»?
– По ходу последнего сезона мне постоянно говорили, что мой контракт будет продлен. И когда началась предсезонка, то предложения не последовало, хотя я бы с удовольствием остался в «Рубине» даже без Бердыева. В тот день, когда мы должны были подписывать новый контракт, гендиректор вдруг сказал, что клуб не хочет продлевать со мной соглашение.
– В каких отношениях вы остались с Андреем Громовым, который принимал все решения по селекции «Рубина», в том числе и о завершение вашего сотрудничества с клубом?
– Не хотел бы говорить о негативе. С одной стороны, мой контракт не продлили. С другой, именно Громов в свое время продлил мой контракт в 2014 году.
– Наверное, как иностранец, вы не особо замечаете какой-то шум вокруг и ажиотаж в прессе, как российские игроки?
– В любом случае все узнаю, но, может быть, не в таком объеме. Но поверьте, в Испании давление и отношение прессы намного хуже, чем в России. Давление прессы такое, что постоянно выходят какие-то негативные новости, атмосфера нагнетается и отношение журналистов к футболистам намного хуже, чем здесь в России, — цитирует Наваса "Бизнес online".
– Два года назад у вас был шанс остаться в «Рубине»?
– По ходу последнего сезона мне постоянно говорили, что мой контракт будет продлен. И когда началась предсезонка, то предложения не последовало, хотя я бы с удовольствием остался в «Рубине» даже без Бердыева. В тот день, когда мы должны были подписывать новый контракт, гендиректор вдруг сказал, что клуб не хочет продлевать со мной соглашение.
– В каких отношениях вы остались с Андреем Громовым, который принимал все решения по селекции «Рубина», в том числе и о завершение вашего сотрудничества с клубом?
– Не хотел бы говорить о негативе. С одной стороны, мой контракт не продлили. С другой, именно Громов в свое время продлил мой контракт в 2014 году.
– Наверное, как иностранец, вы не особо замечаете какой-то шум вокруг и ажиотаж в прессе, как российские игроки?
– В любом случае все узнаю, но, может быть, не в таком объеме. Но поверьте, в Испании давление и отношение прессы намного хуже, чем в России. Давление прессы такое, что постоянно выходят какие-то негативные новости, атмосфера нагнетается и отношение журналистов к футболистам намного хуже, чем здесь в России, — цитирует Наваса "Бизнес online".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.