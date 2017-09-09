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"Молодежка" "Ростова" уверенно переиграла "Арсенал"

"Ростов" уверенно переиграл "Арсенал" в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 9 тур

"Ростов" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Соловьёв, 13, 40, Сиденко, 48, Ивакин, 79

"Ростов": Ермаков, Тананеев, Нескоромный, Сухомлинов, Христис, Забродин (Ливаднов, 88), Ларченков, Кинтеро (Дулаев, 64), Вебер (Потапов, 64), Мкртчян (Сиденко, 19 (Карнута, 83)), Соловьев (Осинов, 77)

"Арсенал": Березин, Ярмолицкий (Кабахидзе, 76), Осипов, Борисов (Веприков, 58), Доронин, Исаев (Максумов, 37), Ивакин, Седых, Лобзин

Предупреждения: Ивакин, 52, Сиденко, 60, Нескоромный, 63, Потапов, 69
Теги: Ростов Арсенал Тула
Сегодня, 13:12
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