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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Молодежка" "Ростова" уверенно переиграла "Арсенал"
"Ростов" уверенно переиграл "Арсенал" в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 9 тур
"Ростов" - "Арсенал" - 3:1
Голы: Соловьёв, 13, 40, Сиденко, 48, Ивакин, 79
"Ростов": Ермаков, Тананеев, Нескоромный, Сухомлинов, Христис, Забродин (Ливаднов, 88), Ларченков, Кинтеро (Дулаев, 64), Вебер (Потапов, 64), Мкртчян (Сиденко, 19 (Карнута, 83)), Соловьев (Осинов, 77)
"Арсенал": Березин, Ярмолицкий (Кабахидзе, 76), Осипов, Борисов (Веприков, 58), Доронин, Исаев (Максумов, 37), Ивакин, Седых, Лобзин
Предупреждения: Ивакин, 52, Сиденко, 60, Нескоромный, 63, Потапов, 69
Молодежное первенство. 9 тур
"Ростов" - "Арсенал" - 3:1
Голы: Соловьёв, 13, 40, Сиденко, 48, Ивакин, 79
"Ростов": Ермаков, Тананеев, Нескоромный, Сухомлинов, Христис, Забродин (Ливаднов, 88), Ларченков, Кинтеро (Дулаев, 64), Вебер (Потапов, 64), Мкртчян (Сиденко, 19 (Карнута, 83)), Соловьев (Осинов, 77)
"Арсенал": Березин, Ярмолицкий (Кабахидзе, 76), Осипов, Борисов (Веприков, 58), Доронин, Исаев (Максумов, 37), Ивакин, Седых, Лобзин
Предупреждения: Ивакин, 52, Сиденко, 60, Нескоромный, 63, Потапов, 69
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