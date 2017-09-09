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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Прудников - в основном составе "Анжи" на игру с "Тосно"
Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура "Тосно" - "Анжи".
"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков.
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков.
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
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