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Александр Прудников - в основном составе "Анжи" на игру с "Тосно"

Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура "Тосно" - "Анжи".

"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков.

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Теги: Анжи Тосно
Сегодня, 13:22
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№2 Написал: будиба москва (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Шахтер»
Анжи" выиграет
Регистрация: 10.04.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи Тосно.Анжи пора в родной пердив.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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