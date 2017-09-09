Опрос:

Новости партнеров

Андрей Созин: ЦСКА играет как лампочка в 25 ватт, поэтому на него и не ходят

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об игре ЦСКА в матче 9-го тура премьер-лиги с "Амкаром".

"После "Амкар" - ЦСКА смотрел "Метц" - "ПСЖ". Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за € 200 млн. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно.

И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.

С "Амкаром" на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с "Бенфикой" будет игровая феерия", - цитирует Созина "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Созин
Сегодня, 13:57
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А спортаг играет как старая керосинка...коптит и воняет


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
sunglasses


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
К сожалению он прав...


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 14.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.