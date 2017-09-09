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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Созин: ЦСКА играет как лампочка в 25 ватт, поэтому на него и не ходят
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об игре ЦСКА в матче 9-го тура премьер-лиги с "Амкаром".
"После "Амкар" - ЦСКА смотрел "Метц" - "ПСЖ". Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за € 200 млн. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно.
И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.
С "Амкаром" на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с "Бенфикой" будет игровая феерия", - цитирует Созина "Чемпионат".
"После "Амкар" - ЦСКА смотрел "Метц" - "ПСЖ". Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за € 200 млн. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно.
И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.
С "Амкаром" на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с "Бенфикой" будет игровая феерия", - цитирует Созина "Чемпионат".
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