Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (2)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (2)
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Вчера 23:45
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
Вчера 23:44
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (21)
Вчера 23:42
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Вадим Васильев: Пашалич - отличный парень, а об уходе Вагнера Лав не пожалели
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о задачах на нынешний сезон.
– Мы амбициозны. Задача – пройти максимально далеко в каждом из четырех соревнований, в которых участвуем. Что касается удержания чемпионского титула, то это, безусловно, задача крайне сложная. Всем известно, кто в этом сезоне фаворит во Франции. Тем не менее мы выходим и будем выходить на каждый матч с желанием победить и заработать три очка.
– В позапрошлом сезоне у вас в аренде из "Челси" был хорват Марио Пашалич, который сейчас перешел в "Спартак". Какую память о себе он оставил в "Монако"?
– Пашалич – очень хороший игрок и отличный парень. О нем остались самые позитивные воспоминания.
– У вас не было желания продлить аренду, или у "Челси", владеющего правами на игрока, были другие планы?
– Насколько помню, у него была травма спины, и вторую часть сезона он не играл. А дальше мы по тем или иным причинам решили не идти на выкуп и не продлевать аренду.
– В прошлом сезоне в "Аланьяспоре" вдруг раззабивался Вагнер Лав, который в последнем отрезке в "Монако" уже казался отыгранным. Ни разу не пожалели о том, что отпустили его? Может, как раз сейчас, после продажи Мбаппе и Жермена, он и пригодился бы?
– Очень за него рад. Но – нет, не пожалели. Думаю, что ему нужно было оказаться самым важным человеком команды, главным ее элементом, – и это, возможно, придало ему сил. В "Монако" это было невозможно. У нас и философия немножко другая, и уровень команды.
СЭ
– Мы амбициозны. Задача – пройти максимально далеко в каждом из четырех соревнований, в которых участвуем. Что касается удержания чемпионского титула, то это, безусловно, задача крайне сложная. Всем известно, кто в этом сезоне фаворит во Франции. Тем не менее мы выходим и будем выходить на каждый матч с желанием победить и заработать три очка.
– В позапрошлом сезоне у вас в аренде из "Челси" был хорват Марио Пашалич, который сейчас перешел в "Спартак". Какую память о себе он оставил в "Монако"?
– Пашалич – очень хороший игрок и отличный парень. О нем остались самые позитивные воспоминания.
– У вас не было желания продлить аренду, или у "Челси", владеющего правами на игрока, были другие планы?
– Насколько помню, у него была травма спины, и вторую часть сезона он не играл. А дальше мы по тем или иным причинам решили не идти на выкуп и не продлевать аренду.
– В прошлом сезоне в "Аланьяспоре" вдруг раззабивался Вагнер Лав, который в последнем отрезке в "Монако" уже казался отыгранным. Ни разу не пожалели о том, что отпустили его? Может, как раз сейчас, после продажи Мбаппе и Жермена, он и пригодился бы?
– Очень за него рад. Но – нет, не пожалели. Думаю, что ему нужно было оказаться самым важным человеком команды, главным ее элементом, – и это, возможно, придало ему сил. В "Монако" это было невозможно. У нас и философия немножко другая, и уровень команды.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.