Вадим Васильев: Пашалич - отличный парень, а об уходе Вагнера Лав не пожалели

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о задачах на нынешний сезон.– Мы амбициозны. Задача – пройти максимально далеко в каждом из четырех соревнований, в которых участвуем. Что касается удержания чемпионского титула, то это, безусловно, задача крайне сложная. Всем известно, кто в этом сезоне фаворит во Франции. Тем не менее мы выходим и будем выходить на каждый матч с желанием победить и заработать три очка.– Пашалич – очень хороший игрок и отличный парень. О нем остались самые позитивные воспоминания.– Насколько помню, у него была травма спины, и вторую часть сезона он не играл. А дальше мы по тем или иным причинам решили не идти на выкуп и не продлевать аренду.– Очень за него рад. Но – нет, не пожалели. Думаю, что ему нужно было оказаться самым важным человеком команды, главным ее элементом, – и это, возможно, придало ему сил. В "Монако" это было невозможно. У нас и философия немножко другая, и уровень команды.