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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Панченко: Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды, еще отметил бы Чалова
Виктор Панченко, отец нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим российским нападающим.
"Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды. Я их хорошо знаю ещё по совместной работе в "Динамо", когда я был там спортивным директором.
Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Ещё бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Фёдора Чалова, который в последнем матче за молодёжную сборную забил Гибралтару", - цитирует Панченко "Спорт день за днем".
"Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды. Я их хорошо знаю ещё по совместной работе в "Динамо", когда я был там спортивным директором.
Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Ещё бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Фёдора Чалова, который в последнем матче за молодёжную сборную забил Гибралтару", - цитирует Панченко "Спорт день за днем".
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