Опрос:

Новости партнеров

Виктор Панченко: Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды, еще отметил бы Чалова

Виктор Панченко, отец нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим российским нападающим.

"Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды. Я их хорошо знаю ещё по совместной работе в "Динамо", когда я был там спортивным директором.

Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Ещё бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Фёдора Чалова, который в последнем матче за молодёжную сборную забил Гибралтару", - цитирует Панченко "Спорт день за днем".
Сегодня, 14:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (1)

Исердера сердерова
Регистрация: 22.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.