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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
"Локомотив" проиграл "Ахмату" в молодежном чемпионате
В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" нанес поражение "Локомотиву".
Молодежное первенство. 9 тур
"Ахмат" - "Локомотив" - 3:2
Голы: И. Умаев, 3, Долгов, 30, Карапузов, 43, Кадыров, 62, Адамов, 73
"Ахмат": Р. Умаев, Альсултанов, А. Адамов, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Б. Адамов, Бацуев, Абдурахманов, Кадыров, И. Умаев
"Локомотив": Лобанцев, Тарасов (Шищенко, 85), Андрюхин, Кольтяпин (Гюрджан, 46), Шигорев, Стукалов (Чёрный, 75), Карапузов (Рубцов, 46), Миронов, Дорофеев, Долгов, Цаллагов (Журин, 79)
Предупреждения: Кольтяпин, 41, Андрюхин, 83
Молодежное первенство. 9 тур
"Ахмат" - "Локомотив" - 3:2
Голы: И. Умаев, 3, Долгов, 30, Карапузов, 43, Кадыров, 62, Адамов, 73
"Ахмат": Р. Умаев, Альсултанов, А. Адамов, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Б. Адамов, Бацуев, Абдурахманов, Кадыров, И. Умаев
"Локомотив": Лобанцев, Тарасов (Шищенко, 85), Андрюхин, Кольтяпин (Гюрджан, 46), Шигорев, Стукалов (Чёрный, 75), Карапузов (Рубцов, 46), Миронов, Дорофеев, Долгов, Цаллагов (Журин, 79)
Предупреждения: Кольтяпин, 41, Андрюхин, 83
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