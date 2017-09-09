"Локомотив" проиграл "Ахмату" в молодежном чемпионате

В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" нанес поражение "Локомотиву".Молодежное первенство. 9 тур"Ахмат" - "Локомотив" - 3:2Голы: И. Умаев, 3, Долгов, 30, Карапузов, 43, Кадыров, 62, Адамов, 73: Р. Умаев, Альсултанов, А. Адамов, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Б. Адамов, Бацуев, Абдурахманов, Кадыров, И. Умаев: Лобанцев, Тарасов (Шищенко, 85), Андрюхин, Кольтяпин (Гюрджан, 46), Шигорев, Стукалов (Чёрный, 75), Карапузов (Рубцов, 46), Миронов, Дорофеев, Долгов, Цаллагов (Журин, 79)Предупреждения: Кольтяпин, 41, Андрюхин, 83