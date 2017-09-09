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"Локомотив" проиграл "Ахмату" в молодежном чемпионате

В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" нанес поражение "Локомотиву".

Молодежное первенство. 9 тур

"Ахмат" - "Локомотив" - 3:2

Голы: И. Умаев, 3, Долгов, 30, Карапузов, 43, Кадыров, 62, Адамов, 73

"Ахмат": Р. Умаев, Альсултанов, А. Адамов, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Б. Адамов, Бацуев, Абдурахманов, Кадыров, И. Умаев

"Локомотив": Лобанцев, Тарасов (Шищенко, 85), Андрюхин, Кольтяпин (Гюрджан, 46), Шигорев, Стукалов (Чёрный, 75), Карапузов (Рубцов, 46), Миронов, Дорофеев, Долгов, Цаллагов (Журин, 79)

Предупреждения: Кольтяпин, 41, Андрюхин, 83
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 15:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
завтра нужно обыгрывать 0-1


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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