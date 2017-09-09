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Алексей Ионов сыграет за "Ростов" против "Арсенала" с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и тульским "Арсеналом".

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, Киреев, Юсупов, Могилевец, Дядюн.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Теги: Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 15:42
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