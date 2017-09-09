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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бебето: сейчас в сборной России есть неплохие игроки
Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето высказал мнение о фаворитах предстоящего ЧМ-2018.
"Надеюсь, чемпионом мира станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за главный трофей, но я болею за своих.
Сейчас в сборной России есть неплохие игроки. Пока ваша команда полностью не показала себя, но ещё есть время. Ваша команда может подойти к чемпионату мира абсолютно подготовленной", - цитирует Бебето "Газета.Ru".
"Надеюсь, чемпионом мира станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за главный трофей, но я болею за своих.
Сейчас в сборной России есть неплохие игроки. Пока ваша команда полностью не показала себя, но ещё есть время. Ваша команда может подойти к чемпионату мира абсолютно подготовленной", - цитирует Бебето "Газета.Ru".
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