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Бебето: сейчас в сборной России есть неплохие игроки

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето высказал мнение о фаворитах предстоящего ЧМ-2018.

"Надеюсь, чемпионом мира станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за главный трофей, но я болею за своих.

Сейчас в сборной России есть неплохие игроки. Пока ваша команда полностью не показала себя, но ещё есть время. Ваша команда может подойти к чемпионату мира абсолютно подготовленной", - цитирует Бебето "Газета.Ru".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:46
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№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Есть неплохие. Есть и плохие. Хороших нет.
Регистрация: 8.02.2011
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