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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (2)
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Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола
В матче 9-го тура российской премьер-лиги "Тосно" дома сыграл вничью с "Анжи".
Чемпионат России. 9 тур
"Тосно" - "Анжи" - 2:2
Голы: Марков, 7, Прудников, 20, Данченко, 26, Галиулин, 68
"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков, (Роша, 71).
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, (Гулиев, 58), Афонин, (Бакаев, 63), Брызгалов, Данченко, (Хубулов, 76), Прудников, Маркелов, Яковлев.
Предупреждения: Полетанович, 86.
Чемпионат России. 9 тур
"Тосно" - "Анжи" - 2:2
Голы: Марков, 7, Прудников, 20, Данченко, 26, Галиулин, 68
"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков, (Роша, 71).
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, (Гулиев, 58), Афонин, (Бакаев, 63), Брызгалов, Данченко, (Хубулов, 76), Прудников, Маркелов, Яковлев.
Предупреждения: Полетанович, 86.
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