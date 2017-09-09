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"Тосно" и "Анжи" забили по два гола

В матче 9-го тура российской премьер-лиги "Тосно" дома сыграл вничью с "Анжи".

Чемпионат России. 9 тур

"Тосно" - "Анжи" - 2:2

Голы: Марков, 7, Прудников, 20, Данченко, 26, Галиулин, 68

"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков, (Роша, 71).

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, (Гулиев, 58), Афонин, (Бакаев, 63), Брызгалов, Данченко, (Хубулов, 76), Прудников, Маркелов, Яковлев.

Предупреждения: Полетанович, 86.
Теги: Тосно Анжи
Сегодня, 15:52
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№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хороший матч. Думал будет скучные 0:0,а нет весьма веселый футбол, с множеством моментов.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нравится игра Тосно.Да,оборона шлак временами,но зато не играют в автобус и играют в атаку.Интересный матч с градом голевых и классными голами.Побольше бы таких матчей и команд.А то смотришь на всякие автобусы Амкара и спать хочется.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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