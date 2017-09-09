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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
"Реал" без Роналду не смог обыграть "Леванте"
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" дома не смог обыграть "Леванте".
Чемпионат Испании. 3 тур
"Реал Мадрид" - "Леванте" - 1:1
Голы: И. Лопес, 12, Васкес, 36
"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Франсуа, Кроос, Льоренте (Иско, 62), Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28)
"Леванте": Фернандес-Кавада, И. Лопес (П. Лопес, 20), Гарсия, Постиго, Чема, Робер, Лерма, Кампанья, Лопес (Гарсия, 68), Алегрия (Боатенг, 55), Хасон
Предупреждения: Лерма, 45+1, Алегрия, 47, Рамос, 54, Боатенг, 60, Карвахаль, 66.
Чемпионат Испании. 3 тур
"Реал Мадрид" - "Леванте" - 1:1
Голы: И. Лопес, 12, Васкес, 36
"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Франсуа, Кроос, Льоренте (Иско, 62), Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28)
"Леванте": Фернандес-Кавада, И. Лопес (П. Лопес, 20), Гарсия, Постиго, Чема, Робер, Лерма, Кампанья, Лопес (Гарсия, 68), Алегрия (Боатенг, 55), Хасон
Предупреждения: Лерма, 45+1, Алегрия, 47, Рамос, 54, Боатенг, 60, Карвахаль, 66.
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