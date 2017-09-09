"Реал" без Роналду не смог обыграть "Леванте"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" дома не смог обыграть "Леванте".Чемпионат Испании. 3 турГолы: И. Лопес, 12, Васкес, 36: Касилья, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Франсуа, Кроос, Льоренте (Иско, 62), Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28): Фернандес-Кавада, И. Лопес (П. Лопес, 20), Гарсия, Постиго, Чема, Робер, Лерма, Кампанья, Лопес (Гарсия, 68), Алегрия (Боатенг, 55), ХасонПредупреждения: Лерма, 45+1, Алегрия, 47, Рамос, 54, Боатенг, 60, Карвахаль, 66.