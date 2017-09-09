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"Реал" без Роналду не смог обыграть "Леванте"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" дома не смог обыграть "Леванте".

Чемпионат Испании. 3 тур

"Реал Мадрид" - "Леванте" - 1:1

Голы: И. Лопес, 12, Васкес, 36

"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Франсуа, Кроос, Льоренте (Иско, 62), Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28)

"Леванте": Фернандес-Кавада, И. Лопес (П. Лопес, 20), Гарсия, Постиго, Чема, Робер, Лерма, Кампанья, Лопес (Гарсия, 68), Алегрия (Боатенг, 55), Хасон

Предупреждения: Лерма, 45+1, Алегрия, 47, Рамос, 54, Боатенг, 60, Карвахаль, 66.
Теги: Реал Леванте
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sparwik53,
зарегенься в Одноклассниках просто.Потом группа Сила набери.Халявные трансляции даром


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мужики, подскажите где можно смотреть Испанию?
Регистрация: 20.03.2014
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