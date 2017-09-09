Арбитр ошибочно засчитал гол "Анжи" в ворота "Тосно" (фото)

"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи во главе с Алексеем Еськовым не заметили этого. Защитник "Тосно" Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны "Анжи" Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.