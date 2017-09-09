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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
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Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Арбитр ошибочно засчитал гол "Анжи" в ворота "Тосно" (фото)
"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.
При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.
Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи во главе с Алексеем Еськовым не заметили этого. Защитник "Тосно" Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны "Анжи" Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.
При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.
Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи во главе с Алексеем Еськовым не заметили этого. Защитник "Тосно" Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны "Анжи" Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.
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