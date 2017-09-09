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Арбитр ошибочно засчитал гол "Анжи" в ворота "Тосно" (фото)

"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

При счете 1:1 махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря результативному удару полузащитника Олега Данченко.

Перед голом мяч покидал пределы поля, однако судьи во главе с Алексеем Еськовым не заметили этого. Защитник "Тосно" Виталий Шахов выбил в направлении игрока обороны "Анжи" Владимира Полуяхтова, который сделал результативную передачу на Данченко.

Арбитр ошибочно засчитал гол "Анжи" в ворота "Тосно" (фото)
Теги: Анжи Тосно
Сегодня, 16:05
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(3)
№9 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И опять дальняя бровка ,

а кто вообще там может увидеть аут
если боковые оба с другой стороны бегают ?
Регистрация: 21.03.2009
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Судейке видно перед матчем забросили чемоданчик с баблом smile
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA-180505
Новая мода,по-ходу...

Новая мода на кавказцев. Посмотрим завтра на судейство в Грозном.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это же Еськов.Тут все ясно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 16:26) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Будогосский: "Ну объективно это дебил Шахов зачем то дважды сохранял мяч в поле,вместо того что бы отпустить на угловой и фактически этот гол и соорудл в духе Васина.А увидеть эпизод в данном случае арбитрам было нереально.Я бы сказал не ошибка судей,а уровень Шахова-полное днище из ФНЛ.Второй Васин растет)Можно в Цска брать для мазохизма.Уровень кретинизма одинаковый".
Регистрация: 2.12.2014
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Новая мода,по-ходу...
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:19) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну объективно это дебил Шахов зачем то дважды сохранял мяч в поле,вместо того что бы отпустить на угловой и фактически этот гол и соорудил в духе Васина.А увидеть эпизод в данном случае арбитрам было нереально.Я бы сказал не ошибка судей,а уровень Шахова-полное днище из ФНЛ.Второй Васин растет)Можно в Цска брать для мазохизма.Уровень кретинизма одинаковый.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Недавно был разговор о том, что судьи в этом сезоне судят хорошо, по сравнению с предыдущими годами.. Пипец, издевательство какое-то! smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это сейчас новый прикол, что-ли, не обращать внимания на выход мяча за лицевую?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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