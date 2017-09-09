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Краснодар Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Голепад и скандал: "Тосно" с "Анжи" разыграли яркую ничью на "Петровском"
Две недели назад судейская бригада не заметила, как мяч покинул пределы поля во время голевой атаки "Ахмата", сегодня эта зараза передалась арбитрам, обслуживавшим матч в Питере. Rusfootball.info рассказывает о том, как махачкалинский клуб впервые в сезоне не уступил в гостях.
Тенденция vs. тенденция
Трудно было сказать, кто является фаворитом схватки двух борцов за выживание на "Петровском".
Дело в том, что определенность не вносил даже хозяйский статус "Тосно". В элитной лиге у подшефных Парфенова до сегодняшнего дня с матчами в Питере складывалось плохо: +0=1-3 и всего один забитый мяч. На чужих аренах тосненцы, как это ни странно, выглядели лучше: против двух поражений – две победы и четыре результативных удара по воротам соперников.
А рядом с этим фактом – другой, гласивший, что "Анжи" вплоть до девятого игрового дня в первенстве-2017/2018 за пределами Каспийска не заработал ни одного очка и не отличился ни одним голом.
Почин и… почин
Начали команды с места в карьер. Не успели зрители, как следует, втянуться в футбольную атмосферу, а мяч уже побывал в сетке ворот. Это Заболотный вчистую выиграл верх у оппонента после подачи с правого фланга и сбросил мяч себе за спину, где между двумя центрбеками втиснулся Марков. Евгений обработал мяч грудью и, не дав тому опуститься на землю, пробил. Удар у форварда хозяев получился, откровенно говоря, корявеньким, но мяч ударился о газон, что максимально усложнило задачу Будакову. Решить ее Александр не сумел.
Так "Тосно" впервые вышел вперед в домашнем матче Премьер-лиги!
Некоторое время казалось, что быстрый гол станет отправной точкой успеха подопечных Дмитрия Парфенова. Они отодвинулись на свою половину поля, отдав территориальную инициативу сопернику, однако не позволяли "Анжи" создать что-либо острое, а сами, перехватив мяч, мгновенно разворачивали острые контрвыпады. На финише одного из них Палиенко пробил рядом со штангой, а чуть позже Галиулин имел все шансы переадресовать мяч партнеру, в одиночестве набегавшему на дальнюю стойку, но прострелил слишком слабо, и голкипер "орлов" прервал эту передачу.
И буквально через минуту последовало наказание: Кацаев подхватил мяч на подступах к чужой штрафной, резко рванул вперед, проскочил мимо двух защитников, ворвался в зону левого инсайда и зряче катнул на мчавшегося параллельным курсом Прудникова, который мощнейшим ударом под перекладину не оставил Давиду Юрченко вариантов для спасения.
Есть первый гол "Анжи" на выезде и первый мяч Александра Прудникова после очередного возвращения в Махачкалу!
Доколе?
А потом приключился новый дер шкандаль. В суматохе около ворот "Тосно" мяч от спины Юрченко покатился за пределы поля, Шахов, пытаясь избежать углового, вынес его, но лучше бы Виталий этого не делал: мяч попал точно на ногу Полуяхтову, тот увидел на линии штрафной свободного Данченко, отпасовал ему, а украинец, уйдя чуть левее и открыв тем самым себе зону для обстрела, классным ударом поразил дальний угол. И опять удар, что называется, "без вратаря".
Вот только есть одна и весьма серьезная проблема: на самом деле, Шахов не успел – мяч уже покинул пределы поля! В прошлом туре именно такой эпизод обусловил победу "Ахмата" над ЦСКА – и вот опять. И ведь понятно, почему судейская бригада ошиблась. У Алексея Еськова не было возможности увидеть, что произошло, а его помощник находился на другом фланге, и ему мешали штанги, сетка и спины футболистов. Физически рассмотреть, что мяч полностью пересек лицевую линию, было крайне затруднительно. В который раз думаешь о системе VAR: вероятно, и полминуты хватило бы на то, чтобы рефери получил подсказку от видеоассистента. Увы, у нас такое пока что (?) не практикуется…
Тосненская растерянность
Пропустив два гола за восемь минут и резко оказавшись в роли отыгрывающихся, хозяева впали в состояние грогги, из коего вышли лишь под самый конец тайма. Так что до перерыва у них реальных шансов восстановить статус-кво не было. Можно вспомнить разве что неточный удар головой в исполнении Заболотного и плотный дальний выстрел Дугалича, с которым без проблем справился Будаков.
Свой нокдаун получил и лично наставник "Тосно": Парфенов только открыл бутылку, чтобы утолить жажду, и тут в него угодил сильно пущенный кем-то из футболистов мяч, орошив водой не только Дмитрия Владимировича, но и его помощников.
Улица с односторонним движением
Уверен, в раздевалке тосненцы получили серьезную накачку от своего тренера, потому что стоило Еськову дать сигнал к возобновлению игры, как они азартно помчались вперед. Собирался "Анжи" так действовать или нет, но ему пришлось вжаться в собственную штрафную и лишь отмахиваться от атак соперника, как от назойливых мух.
Сначала хозяевам не удавалось воплотить свой гигантский перевес в опасные моменты, однако такое мощное давление на далеко не самую надежную в лиге оборону не могло не сказаться. Прекрасный шанс имел Казаев, которому не хватило буквально полшага, чтобы замкнуть прострел Палиенко. Тут же после подачи углового Заболотный чуть-чуть не дотянулся до мяча на дальней штанге.
Гол тура?
А отыгрались подшефные Парфенова так, что трибуны "Петровского" пришли в настоящий экстаз. Галиулин слева двинулся в центр, никто из махачкалинцев не соизволил его встретить, и Вагиз метров с 20-ти великолепнейшим ударом ввинтил мяч в дальнюю "девятку"!
Кто потерял, кто нашел?
Еще до того, как "Тосно" сравнял счет, Скрипченко постарался освежить состав своей команды, выпустив на поле Гулиева и Бакаева (для Михаила это был дебют в нынешнем сезоне после возвращения в "Анжи". У хозяев же в основе появился сербский новичок Полетанович, а под конец встречи дебютировал и его соотечественник Труич), вскоре после точного выстрела Гулиева наставник гостей решился и на третью замену, бросив в бой Хубулова.
Некоторое время казалось, что эти ходы Скрипченко ничего не изменили, ибо тосненские футболисты, поймав кураж, продолжали давить, а Казаев и вступивший незадолго до того в игре Нуну Роша едва не затолкали мяч в ворота после пожара, разгоревшегося в штрафной "орлов".
Однако постепенно дагестанцы отодвинули игру от своих владений и пошли вперед, давая понять, что ничья их не устраивает. Хубулов от лицевой классно отпасовал на Прудникова, тот нанес опаснейший удар с разворота, но Юрченко справился. А вот после подачи от углового флага Давид ошибся, оставив "рамку" пустой, и должен благодарить небеса за то, что Полуяхтов головой направил мяч над перекладиной.
Последние минуты превратились в самое настоящее безумие. Сначала Заболотный, пробивая в упор, сделал это так неудачно, что Будаков сумел дотянуться до мяча, а в ответной атаке гостей Юрченко ногой отразил низовой удар Хубулова в дальний угол!
Конкуренты потирают руки
"Тосно" вновь не сумел выиграть домашний матч, и вряд ли Парфенов и Ко довольны результатом. А вот "Анжи" и забил в гостях впервые, и сумел уехать домой с очками тоже первый раз. Тем не менее, не думаю, что "желто-зеленые" по-настоящему счастливы, ведь они остались в опасной зоне и упустили шанс обойти сегодняшнего соперника. Думаю, больше всего итоговая ничья вдохновила других обитателей подвала турнирной таблицы.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Тенденция vs. тенденция
Трудно было сказать, кто является фаворитом схватки двух борцов за выживание на "Петровском".
Дело в том, что определенность не вносил даже хозяйский статус "Тосно". В элитной лиге у подшефных Парфенова до сегодняшнего дня с матчами в Питере складывалось плохо: +0=1-3 и всего один забитый мяч. На чужих аренах тосненцы, как это ни странно, выглядели лучше: против двух поражений – две победы и четыре результативных удара по воротам соперников.
А рядом с этим фактом – другой, гласивший, что "Анжи" вплоть до девятого игрового дня в первенстве-2017/2018 за пределами Каспийска не заработал ни одного очка и не отличился ни одним голом.
Почин и… почин
Начали команды с места в карьер. Не успели зрители, как следует, втянуться в футбольную атмосферу, а мяч уже побывал в сетке ворот. Это Заболотный вчистую выиграл верх у оппонента после подачи с правого фланга и сбросил мяч себе за спину, где между двумя центрбеками втиснулся Марков. Евгений обработал мяч грудью и, не дав тому опуститься на землю, пробил. Удар у форварда хозяев получился, откровенно говоря, корявеньким, но мяч ударился о газон, что максимально усложнило задачу Будакову. Решить ее Александр не сумел.
Так "Тосно" впервые вышел вперед в домашнем матче Премьер-лиги!
Некоторое время казалось, что быстрый гол станет отправной точкой успеха подопечных Дмитрия Парфенова. Они отодвинулись на свою половину поля, отдав территориальную инициативу сопернику, однако не позволяли "Анжи" создать что-либо острое, а сами, перехватив мяч, мгновенно разворачивали острые контрвыпады. На финише одного из них Палиенко пробил рядом со штангой, а чуть позже Галиулин имел все шансы переадресовать мяч партнеру, в одиночестве набегавшему на дальнюю стойку, но прострелил слишком слабо, и голкипер "орлов" прервал эту передачу.
И буквально через минуту последовало наказание: Кацаев подхватил мяч на подступах к чужой штрафной, резко рванул вперед, проскочил мимо двух защитников, ворвался в зону левого инсайда и зряче катнул на мчавшегося параллельным курсом Прудникова, который мощнейшим ударом под перекладину не оставил Давиду Юрченко вариантов для спасения.
Есть первый гол "Анжи" на выезде и первый мяч Александра Прудникова после очередного возвращения в Махачкалу!
Доколе?
А потом приключился новый дер шкандаль. В суматохе около ворот "Тосно" мяч от спины Юрченко покатился за пределы поля, Шахов, пытаясь избежать углового, вынес его, но лучше бы Виталий этого не делал: мяч попал точно на ногу Полуяхтову, тот увидел на линии штрафной свободного Данченко, отпасовал ему, а украинец, уйдя чуть левее и открыв тем самым себе зону для обстрела, классным ударом поразил дальний угол. И опять удар, что называется, "без вратаря".
Вот только есть одна и весьма серьезная проблема: на самом деле, Шахов не успел – мяч уже покинул пределы поля! В прошлом туре именно такой эпизод обусловил победу "Ахмата" над ЦСКА – и вот опять. И ведь понятно, почему судейская бригада ошиблась. У Алексея Еськова не было возможности увидеть, что произошло, а его помощник находился на другом фланге, и ему мешали штанги, сетка и спины футболистов. Физически рассмотреть, что мяч полностью пересек лицевую линию, было крайне затруднительно. В который раз думаешь о системе VAR: вероятно, и полминуты хватило бы на то, чтобы рефери получил подсказку от видеоассистента. Увы, у нас такое пока что (?) не практикуется…
Тосненская растерянность
Пропустив два гола за восемь минут и резко оказавшись в роли отыгрывающихся, хозяева впали в состояние грогги, из коего вышли лишь под самый конец тайма. Так что до перерыва у них реальных шансов восстановить статус-кво не было. Можно вспомнить разве что неточный удар головой в исполнении Заболотного и плотный дальний выстрел Дугалича, с которым без проблем справился Будаков.
Свой нокдаун получил и лично наставник "Тосно": Парфенов только открыл бутылку, чтобы утолить жажду, и тут в него угодил сильно пущенный кем-то из футболистов мяч, орошив водой не только Дмитрия Владимировича, но и его помощников.
Улица с односторонним движением
Уверен, в раздевалке тосненцы получили серьезную накачку от своего тренера, потому что стоило Еськову дать сигнал к возобновлению игры, как они азартно помчались вперед. Собирался "Анжи" так действовать или нет, но ему пришлось вжаться в собственную штрафную и лишь отмахиваться от атак соперника, как от назойливых мух.
Сначала хозяевам не удавалось воплотить свой гигантский перевес в опасные моменты, однако такое мощное давление на далеко не самую надежную в лиге оборону не могло не сказаться. Прекрасный шанс имел Казаев, которому не хватило буквально полшага, чтобы замкнуть прострел Палиенко. Тут же после подачи углового Заболотный чуть-чуть не дотянулся до мяча на дальней штанге.
Гол тура?
А отыгрались подшефные Парфенова так, что трибуны "Петровского" пришли в настоящий экстаз. Галиулин слева двинулся в центр, никто из махачкалинцев не соизволил его встретить, и Вагиз метров с 20-ти великолепнейшим ударом ввинтил мяч в дальнюю "девятку"!
Кто потерял, кто нашел?
Еще до того, как "Тосно" сравнял счет, Скрипченко постарался освежить состав своей команды, выпустив на поле Гулиева и Бакаева (для Михаила это был дебют в нынешнем сезоне после возвращения в "Анжи". У хозяев же в основе появился сербский новичок Полетанович, а под конец встречи дебютировал и его соотечественник Труич), вскоре после точного выстрела Гулиева наставник гостей решился и на третью замену, бросив в бой Хубулова.
Некоторое время казалось, что эти ходы Скрипченко ничего не изменили, ибо тосненские футболисты, поймав кураж, продолжали давить, а Казаев и вступивший незадолго до того в игре Нуну Роша едва не затолкали мяч в ворота после пожара, разгоревшегося в штрафной "орлов".
Однако постепенно дагестанцы отодвинули игру от своих владений и пошли вперед, давая понять, что ничья их не устраивает. Хубулов от лицевой классно отпасовал на Прудникова, тот нанес опаснейший удар с разворота, но Юрченко справился. А вот после подачи от углового флага Давид ошибся, оставив "рамку" пустой, и должен благодарить небеса за то, что Полуяхтов головой направил мяч над перекладиной.
Последние минуты превратились в самое настоящее безумие. Сначала Заболотный, пробивая в упор, сделал это так неудачно, что Будаков сумел дотянуться до мяча, а в ответной атаке гостей Юрченко ногой отразил низовой удар Хубулова в дальний угол!
Конкуренты потирают руки
"Тосно" вновь не сумел выиграть домашний матч, и вряд ли Парфенов и Ко довольны результатом. А вот "Анжи" и забил в гостях впервые, и сумел уехать домой с очками тоже первый раз. Тем не менее, не думаю, что "желто-зеленые" по-настоящему счастливы, ведь они остались в опасной зоне и упустили шанс обойти сегодняшнего соперника. Думаю, больше всего итоговая ничья вдохновила других обитателей подвала турнирной таблицы.
Чемпионат России
9 тур
Тосно 2-2 Анжи
"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев (Труич, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Заболотный, Марков (Роша, 66).
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Афонин (Бакаев, 59), Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Голы: Марков, 5, Галиулин, 63 - Прудников, 18, Данченко, 25
Предупреждение: Полетанович, 80
9 тур
Тосно 2-2 Анжи
"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев (Труич, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Заболотный, Марков (Роша, 66).
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Афонин (Бакаев, 59), Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Голы: Марков, 5, Галиулин, 63 - Прудников, 18, Данченко, 25
Предупреждение: Полетанович, 80
Сергей Янков, Rusfootball.info
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