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Голепад и скандал: "Тосно" с "Анжи" разыграли яркую ничью на "Петровском"

Голепад и скандал: "Тосно" с "Анжи" разыграли яркую ничью на "Петровском"Две недели назад судейская бригада не заметила, как мяч покинул пределы поля во время голевой атаки "Ахмата", сегодня эта зараза передалась арбитрам, обслуживавшим матч в Питере. Rusfootball.info рассказывает о том, как махачкалинский клуб впервые в сезоне не уступил в гостях.

Тенденция vs. тенденция

Трудно было сказать, кто является фаворитом схватки двух борцов за выживание на "Петровском".

Дело в том, что определенность не вносил даже хозяйский статус "Тосно". В элитной лиге у подшефных Парфенова до сегодняшнего дня с матчами в Питере складывалось плохо: +0=1-3 и всего один забитый мяч. На чужих аренах тосненцы, как это ни странно, выглядели лучше: против двух поражений – две победы и четыре результативных удара по воротам соперников.

А рядом с этим фактом – другой, гласивший, что "Анжи" вплоть до девятого игрового дня в первенстве-2017/2018 за пределами Каспийска не заработал ни одного очка и не отличился ни одним голом.

Почин и… почин

Начали команды с места в карьер. Не успели зрители, как следует, втянуться в футбольную атмосферу, а мяч уже побывал в сетке ворот. Это Заболотный вчистую выиграл верх у оппонента после подачи с правого фланга и сбросил мяч себе за спину, где между двумя центрбеками втиснулся Марков. Евгений обработал мяч грудью и, не дав тому опуститься на землю, пробил. Удар у форварда хозяев получился, откровенно говоря, корявеньким, но мяч ударился о газон, что максимально усложнило задачу Будакову. Решить ее Александр не сумел.

Так "Тосно" впервые вышел вперед в домашнем матче Премьер-лиги!

Некоторое время казалось, что быстрый гол станет отправной точкой успеха подопечных Дмитрия Парфенова. Они отодвинулись на свою половину поля, отдав территориальную инициативу сопернику, однако не позволяли "Анжи" создать что-либо острое, а сами, перехватив мяч, мгновенно разворачивали острые контрвыпады. На финише одного из них Палиенко пробил рядом со штангой, а чуть позже Галиулин имел все шансы переадресовать мяч партнеру, в одиночестве набегавшему на дальнюю стойку, но прострелил слишком слабо, и голкипер "орлов" прервал эту передачу.

И буквально через минуту последовало наказание: Кацаев подхватил мяч на подступах к чужой штрафной, резко рванул вперед, проскочил мимо двух защитников, ворвался в зону левого инсайда и зряче катнул на мчавшегося параллельным курсом Прудникова, который мощнейшим ударом под перекладину не оставил Давиду Юрченко вариантов для спасения.

Есть первый гол "Анжи" на выезде и первый мяч Александра Прудникова после очередного возвращения в Махачкалу!

Доколе?

А потом приключился новый дер шкандаль. В суматохе около ворот "Тосно" мяч от спины Юрченко покатился за пределы поля, Шахов, пытаясь избежать углового, вынес его, но лучше бы Виталий этого не делал: мяч попал точно на ногу Полуяхтову, тот увидел на линии штрафной свободного Данченко, отпасовал ему, а украинец, уйдя чуть левее и открыв тем самым себе зону для обстрела, классным ударом поразил дальний угол. И опять удар, что называется, "без вратаря".

Вот только есть одна и весьма серьезная проблема: на самом деле, Шахов не успел – мяч уже покинул пределы поля! В прошлом туре именно такой эпизод обусловил победу "Ахмата" над ЦСКА – и вот опять. И ведь понятно, почему судейская бригада ошиблась. У Алексея Еськова не было возможности увидеть, что произошло, а его помощник находился на другом фланге, и ему мешали штанги, сетка и спины футболистов. Физически рассмотреть, что мяч полностью пересек лицевую линию, было крайне затруднительно. В который раз думаешь о системе VAR: вероятно, и полминуты хватило бы на то, чтобы рефери получил подсказку от видеоассистента. Увы, у нас такое пока что (?) не практикуется…

Тосненская растерянность

Пропустив два гола за восемь минут и резко оказавшись в роли отыгрывающихся, хозяева впали в состояние грогги, из коего вышли лишь под самый конец тайма. Так что до перерыва у них реальных шансов восстановить статус-кво не было. Можно вспомнить разве что неточный удар головой в исполнении Заболотного и плотный дальний выстрел Дугалича, с которым без проблем справился Будаков.

Свой нокдаун получил и лично наставник "Тосно": Парфенов только открыл бутылку, чтобы утолить жажду, и тут в него угодил сильно пущенный кем-то из футболистов мяч, орошив водой не только Дмитрия Владимировича, но и его помощников.

Улица с односторонним движением

Уверен, в раздевалке тосненцы получили серьезную накачку от своего тренера, потому что стоило Еськову дать сигнал к возобновлению игры, как они азартно помчались вперед. Собирался "Анжи" так действовать или нет, но ему пришлось вжаться в собственную штрафную и лишь отмахиваться от атак соперника, как от назойливых мух.

Сначала хозяевам не удавалось воплотить свой гигантский перевес в опасные моменты, однако такое мощное давление на далеко не самую надежную в лиге оборону не могло не сказаться. Прекрасный шанс имел Казаев, которому не хватило буквально полшага, чтобы замкнуть прострел Палиенко. Тут же после подачи углового Заболотный чуть-чуть не дотянулся до мяча на дальней штанге.

Гол тура?

А отыгрались подшефные Парфенова так, что трибуны "Петровского" пришли в настоящий экстаз. Галиулин слева двинулся в центр, никто из махачкалинцев не соизволил его встретить, и Вагиз метров с 20-ти великолепнейшим ударом ввинтил мяч в дальнюю "девятку"!

Кто потерял, кто нашел?

Еще до того, как "Тосно" сравнял счет, Скрипченко постарался освежить состав своей команды, выпустив на поле Гулиева и Бакаева (для Михаила это был дебют в нынешнем сезоне после возвращения в "Анжи". У хозяев же в основе появился сербский новичок Полетанович, а под конец встречи дебютировал и его соотечественник Труич), вскоре после точного выстрела Гулиева наставник гостей решился и на третью замену, бросив в бой Хубулова.

Некоторое время казалось, что эти ходы Скрипченко ничего не изменили, ибо тосненские футболисты, поймав кураж, продолжали давить, а Казаев и вступивший незадолго до того в игре Нуну Роша едва не затолкали мяч в ворота после пожара, разгоревшегося в штрафной "орлов".

Однако постепенно дагестанцы отодвинули игру от своих владений и пошли вперед, давая понять, что ничья их не устраивает. Хубулов от лицевой классно отпасовал на Прудникова, тот нанес опаснейший удар с разворота, но Юрченко справился. А вот после подачи от углового флага Давид ошибся, оставив "рамку" пустой, и должен благодарить небеса за то, что Полуяхтов головой направил мяч над перекладиной.

Последние минуты превратились в самое настоящее безумие. Сначала Заболотный, пробивая в упор, сделал это так неудачно, что Будаков сумел дотянуться до мяча, а в ответной атаке гостей Юрченко ногой отразил низовой удар Хубулова в дальний угол!

Конкуренты потирают руки

"Тосно" вновь не сумел выиграть домашний матч, и вряд ли Парфенов и Ко довольны результатом. А вот "Анжи" и забил в гостях впервые, и сумел уехать домой с очками тоже первый раз. Тем не менее, не думаю, что "желто-зеленые" по-настоящему счастливы, ведь они остались в опасной зоне и упустили шанс обойти сегодняшнего соперника. Думаю, больше всего итоговая ничья вдохновила других обитателей подвала турнирной таблицы.

Чемпионат России

9 тур

Тосно 2-2 Анжи


"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев (Труич, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Заболотный, Марков (Роша, 66).

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Афонин (Бакаев, 59), Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Голы: Марков, 5, Галиулин, 63 - Прудников, 18, Данченко, 25

Предупреждение: Полетанович, 80


Сергей Янков, Rusfootball.info
Теги: Тосно Анжи
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