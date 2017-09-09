Опрос:

Новости партнеров

Садио Мане получил красную карточку за удар по лицу ногой вратаря "Манчестер Сити" (фото)

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане получил красную карточку в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона. Голкиперу оказывали помощь на поле около 10 минут, после чего унесли на носилках.

Садио Мане получил красную карточку за удар по лицу ногой вратаря "Манчестер Сити" (фото)
Теги: Мане Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 16:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
чувак явно не прав..вроде обошлось для вратаря.. angry


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.