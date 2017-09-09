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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
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Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (8)
Садио Мане получил красную карточку за удар по лицу ногой вратаря "Манчестер Сити" (фото)
Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане получил красную карточку в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити".
Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона. Голкиперу оказывали помощь на поле около 10 минут, после чего унесли на носилках.
Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона. Голкиперу оказывали помощь на поле около 10 минут, после чего унесли на носилках.
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