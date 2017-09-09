Садио Мане получил красную карточку за удар по лицу ногой вратаря "Манчестер Сити" (фото)

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане получил красную карточку в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити".Арбитр Джонатан Мосс удалил сенегальца на 37-й минуте игры. Полузащитник попал ногой в лицо вратаря Эдерсона. Голкиперу оказывали помощь на поле около 10 минут, после чего унесли на носилках.