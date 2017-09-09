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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" и "Зенит" разошлись миром в турнире дублеров
Молодежное первенство
9 тур
"Динамо" - "Зенит" 1:1
Голы: Обольский, 75, Макеев, 81
"Динамо": Лещук, Ненахов, Евгеньев, Калачёв, Грулев (Бурыкин, 71), Демьянов, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Обольский, Лацевич (Гоманюк, 64)
"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян (Скроботов, 46), Байрамов, Синяк, Плотников, Казаков, Левин, Тарасов, Воробьёв (Макеев, 46), Денисов
Предупреждения: Алоян, 34
9 тур
"Динамо" - "Зенит" 1:1
Голы: Обольский, 75, Макеев, 81
"Динамо": Лещук, Ненахов, Евгеньев, Калачёв, Грулев (Бурыкин, 71), Демьянов, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Обольский, Лацевич (Гоманюк, 64)
"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян (Скроботов, 46), Байрамов, Синяк, Плотников, Казаков, Левин, Тарасов, Воробьёв (Макеев, 46), Денисов
Предупреждения: Алоян, 34
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