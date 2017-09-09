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"Динамо" и "Зенит" разошлись миром в турнире дублеров

Молодежное первенство

9 тур

"Динамо" - "Зенит" 1:1

Голы: Обольский, 75, Макеев, 81

"Динамо": Лещук, Ненахов, Евгеньев, Калачёв, Грулев (Бурыкин, 71), Демьянов, Москвичев, Слепов, Кузьмин, Обольский, Лацевич (Гоманюк, 64)

"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян (Скроботов, 46), Байрамов, Синяк, Плотников, Казаков, Левин, Тарасов, Воробьёв (Макеев, 46), Денисов

Предупреждения: Алоян, 34
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 16:22
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:29) #
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Основе Динамо за счастье так сыграть! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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